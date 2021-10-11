Goldman Sachs ожидает роста дивидендов «Роснефти» в семь раз по итогам года
Дивиденды «Роснефти» по итогам 2021 г. вырастут более чем в 7 раз — приблизительно до 53 руб. на акцию, говорится в обзоре Goldman Sachs. По итогам 2020 г. компания выплатила 6,94 руб. на акцию, за допандемийный 2019 г. дивиденды были на уровне 33 руб. на акцию.
«Мы ожидаем, что у “Роснефти” будет самый быстрый рост дивидендов среди российских нефтяных компаний на фоне восстановления цен на нефть в 2021 г.», — указано в обзоре. Текущая дивидендная доходность акций «Роснефти» к будущим дивидендам за 2021 г. составляет 9%. В результате банк повысил целевую стоимость акций нефтяной компании с $10 до $10,5 за ценную бумагу. По итогам 2022 г. дивиденды «Роснефти» вырастут еще не 15%, ожидает Goldman Sachs.
По мнению аналитиков Goldman Sachs, «Роснефть» занимает лидирующие позиции в отрасли по величине удельных затрат на добычу барреля нефти (около $3/баррель), что способствует быстрому росту объема свободного денежного потока. Также Goldman Sachs отмечает долгосрочные перспективы проекта «Восток Ойл», который позволит добывать жидкие углеводороды на уровне более 2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Ранее акционеры «Роснефти» утвердили выплату промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2021 г. в размере 191 млрд руб., или 18,03 руб. на акцию. Это рекордный показатель за всю историю выплаты компанией промежуточных дивидендов (с 2017 г.).
Компания перешла на выплату в виде дивидендов 50% чистой прибыли по МСФО в 2017 г. В первом полугодии 2021 г. компания получила рекордную чистую прибыль: 382 млрд руб. против убытка в размере 113 млрд руб. годом ранее. Выручка в отчетном периоде выросла на 39,6% до 3,9 трлн руб. на фоне роста цен на нефть и объемов добычи в рамках пересмотренного соглашения ОПЕК+. Показатель EBITDA в январе – июне составил 1,02 трлн руб., увеличившись по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года в 2,1 раза. По прогнозу Bloomberg, EBITDA «Роснефти» по итогам 2021 г. может вырасти на 80% с 1,2 трлн руб. в 2020 г.
«Роснефть» является главным бенефициаром роста цен на нефть в Европе, странах бывшего СССР и Ближнего Востока, писал ранее в своем обзоре Bank of America Merrill Lynch. Согласно оценке банка, справедливая стоимость акции «Роснефти» составляет $9,9.