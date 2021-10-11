Frank RG: банк «Хоум кредит» выставили на продажу
Чешская PPF Group выставила на продажу банк «Хоум кредит» — российское отделение Home Credit Bank. Об этом сообщает консалтинговая компания Frank RG со ссылкой на источники в отрасли.
По словам одного собеседника, решение о продаже банка было принято на уровне группы вскоре после смерти ее основателя Петра Келлнера. Богатейший человек Чехии с оценкой состояния в $17,5 млрд погиб при крушении вертолета на Аляске в марте этого года.
Другой источник рассказал, что венгерская OTP Group, которой принадлежит крупнейший коммерческий банк страны OTP Bank, уже проводит due diligence российской «дочки» Home Credit Bank.
По итогам 1-го полугодия текущего года чистая прибыль банка «Хоум кредит» составила 7,4 млрд руб. (против 3,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года), а рентабельность активов составила 4,5%. Объем активов банка оценивается в 306,7 млрд руб., капитал — в 87,6 млрд руб.
В сентябре агентство Fitch повысило рейтинг банка с уровня «BB-» до «ВВ» со стабильным прогнозом. Аналитики Fitch отметили устойчивое качество активов и прибыльность банка в течение длительного времени, в том числе в период рецессии 2020 г., влияние которой на качество кредитов было «ограниченным».