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Frank RG: банк «Хоум кредит» выставили на продажу

Ведомости

Чешская PPF Group выставила на продажу банк «Хоум кредит» — российское отделение Home Credit Bank. Об этом сообщает консалтинговая компания Frank RG со ссылкой на источники в отрасли.

По словам одного собеседника, решение о продаже банка было принято на уровне группы вскоре после смерти ее основателя Петра Келлнера. Богатейший человек Чехии с оценкой состояния в $17,5 млрд погиб при крушении вертолета на Аляске в марте этого года.

Другой источник рассказал, что венгерская OTP Group, которой принадлежит крупнейший коммерческий банк страны OTP Bank, уже проводит due diligence российской «дочки» Home Credit Bank.

По итогам 1-го полугодия текущего года чистая прибыль банка «Хоум кредит» составила 7,4 млрд руб. (против 3,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года), а рентабельность активов составила 4,5%. Объем активов банка оценивается в 306,7 млрд руб., капитал — в 87,6 млрд руб.

В сентябре агентство Fitch повысило рейтинг банка с уровня «BB-» до «ВВ» со стабильным прогнозом. Аналитики Fitch отметили устойчивое качество активов и прибыльность банка в течение длительного времени, в том числе в период рецессии 2020 г., влияние которой на качество кредитов было «ограниченным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных