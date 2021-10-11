Frank RG: банк «Хоум кредит» выставили на продажу

По словам одного собеседника, решение о продаже банка было принято на уровне группы вскоре после смерти ее основателя Петра Келлнера. Богатейший человек Чехии с оценкой состояния в $17,5 млрд погиб при крушении вертолета на Аляске в марте этого года.