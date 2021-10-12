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В ЦБ перечислили уловки банков при страховании заемщиков

Ведомости

Полис страхования жизни и здоровья заемщика может содержать условие, что защита начнет действовать через некоторое время после заключения договора – таким образом банки пытаются бороться с мошенничеством, когда клиенты хотят оформить страховку после страхового случая, однако такой подход неуместен, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Также банки включают в договоры дополнительные страховые риски, которые не влияют на условия кредита, но составляют большую часть стоимости страховки. Цена дополнительных рисков может составлять 120 000 руб., а размер премии по основным рискам – 30 000. Банки часто не сообщают клиентам, что те могут отказаться от дополнительных рисков и сохранить ставку на пониженном уровне.

Иногда страховка может оплачиваться за счет кредита, и банки автоматически списывают ее у заемщика, без его подтверждения. По мнению ЦБ, это негативно отражается на потребителях. Возможное решение проблемы – стандартизация страхования жизни: для этого нужно установить минимальные требования к ним и ввести требования по раскрытию информации об условиях договора. Банк России не планирует регулировать цены на страховые услуги, добавили в регуляторе.

В начале октября аналитики Frank RG сообщали, что российские банки в сентябре выдали населению 1,99 млн необеспеченных кредитов на 632,8 млрд руб., что на 2,4% меньше рекорда в беззалоговом кредитовании, установленного в августе этого года, писал РБК.

Ранее по теме: ЦБ усложнит банкам выдачу длинных необеспеченных кредитов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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