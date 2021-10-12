В ЦБ перечислили уловки банков при страховании заемщиков

Иногда страховка может оплачиваться за счет кредита, и банки автоматически списывают ее у заемщика, без его подтверждения. По мнению ЦБ, это негативно отражается на потребителях. Возможное решение проблемы – стандартизация страхования жизни: для этого нужно установить минимальные требования к ним и ввести требования по раскрытию информации об условиях договора. Банк России не планирует регулировать цены на страховые услуги, добавили в регуляторе.