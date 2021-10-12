В ЦБ перечислили уловки банков при страховании заемщиков
Полис страхования жизни и здоровья заемщика может содержать условие, что защита начнет действовать через некоторое время после заключения договора – таким образом банки пытаются бороться с мошенничеством, когда клиенты хотят оформить страховку после страхового случая, однако такой подход неуместен, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
Также банки включают в договоры дополнительные страховые риски, которые не влияют на условия кредита, но составляют большую часть стоимости страховки. Цена дополнительных рисков может составлять 120 000 руб., а размер премии по основным рискам – 30 000. Банки часто не сообщают клиентам, что те могут отказаться от дополнительных рисков и сохранить ставку на пониженном уровне.
Иногда страховка может оплачиваться за счет кредита, и банки автоматически списывают ее у заемщика, без его подтверждения. По мнению ЦБ, это негативно отражается на потребителях. Возможное решение проблемы – стандартизация страхования жизни: для этого нужно установить минимальные требования к ним и ввести требования по раскрытию информации об условиях договора. Банк России не планирует регулировать цены на страховые услуги, добавили в регуляторе.