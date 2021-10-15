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Курс биткойна достиг $60 000 впервые с апреля

Ведомости

Стоимость биткойна в пятницу утром достигла максимального значения впервые с апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На криптовалютной бирже Bitfinex биткойн 15 октября утром торговался по $60 000 (+3% за последние сутки). На 10:15 мск биткойн стоил $59 450. Это рекорд с 18 апреля. На крупнейшей в мире по объемам торгов криптобирже Binance курс цифровой монеты достиг $59 998 и на 10:15 мск находится на уровне $59 400.

С начала месяца главная криптовалюта мира подорожала уже почти на 36%, с $43 820. Цены находятся на восходящем тренде на фоне заметного интереса инвесторов (на прошлой неделе, по данным платформы CoinShares, объем инвестиций в биткойн достиг максимального уровня за последние семь месяцев).

В сентябре стоимость биткойна упала на 7% на новостях об ужесточении регулирования в Китае после двух месяцев роста подряд в июле и августе — суммарно почти на 35%. Исторический рекорд в $64 850 был достигнут в апреле текущего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных