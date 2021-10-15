Курс биткойна достиг $60 000 впервые с апреля
Стоимость биткойна в пятницу утром достигла максимального значения впервые с апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
На криптовалютной бирже Bitfinex биткойн 15 октября утром торговался по $60 000 (+3% за последние сутки). На 10:15 мск биткойн стоил $59 450. Это рекорд с 18 апреля. На крупнейшей в мире по объемам торгов криптобирже Binance курс цифровой монеты достиг $59 998 и на 10:15 мск находится на уровне $59 400.
С начала месяца главная криптовалюта мира подорожала уже почти на 36%, с $43 820. Цены находятся на восходящем тренде на фоне заметного интереса инвесторов (на прошлой неделе, по данным платформы CoinShares, объем инвестиций в биткойн достиг максимального уровня за последние семь месяцев).
В сентябре стоимость биткойна упала на 7% на новостях об ужесточении регулирования в Китае после двух месяцев роста подряд в июле и августе — суммарно почти на 35%. Исторический рекорд в $64 850 был достигнут в апреле текущего года.