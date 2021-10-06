В кинотеатрах AMC Entertainment начали принимать криптовалюту Dogecoin

Dogecoin — клон криптовалюты Luckycoin, созданный в 2013 г. как шуточная криптовалюта — завоевал популярность в этом году, когда основатель Tesla и SpaceX Илон Маск разрекламировал его, положительно отозвавшись о скорости транзакций и их стоимости в сравнении с крупными конкурентами Bitcoin и Ethereum. Стоимость цифровой монеты на последних новостях выросла более чем на 3%.