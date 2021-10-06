В кинотеатрах AMC Entertainment начали принимать криптовалюту Dogecoin
AMC Entertainment, крупнейшая сеть кинотеатров в США и в мире, начала принимать в качестве платежного средства Dogecoin — криптовалюту-мем, популяризованную бизнесменом Илоном Маском.
Глава AMC Entertainment Адам Арон написал в Twitter, что при помощи Dogecoin теперь можно оплатить покупку цифровых подарочных карт суммой до $200 через криптокошелек BitPay. Оплату можно произвести на сайте компании, в мобильном приложении и в самих кинотеатрах сети.
Dogecoin — клон криптовалюты Luckycoin, созданный в 2013 г. как шуточная криптовалюта — завоевал популярность в этом году, когда основатель Tesla и SpaceX Илон Маск разрекламировал его, положительно отозвавшись о скорости транзакций и их стоимости в сравнении с крупными конкурентами Bitcoin и Ethereum. Стоимость цифровой монеты на последних новостях выросла более чем на 3%.
Впервые о планах AMC принимать платежи в криптовалюте стало известно в августе, когда Арон рассказал, что в конце 2021 г. AMC запустит продажу билетов в кино за биткойны. Позже он также заявил, что среди платежных средств, принимаемых AMC, будут Ethereum, Litecoin и форк биткойна — Bitcoin Cash. Помимо криптовалюты в кинотеатрах сети появится возможность оплаты через Apple Pay и Google Pay.
AMC Entertainment принадлежит примерно 1000кинотеатров в США и Европе, однако компания была вынуждена закрыть их из-за пандемии коронавируса. В 2020 г. убытки сети составили $4,6 млрд, а по итогам II квартала этого года почти достигли $344 млн.