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В кинотеатрах AMC Entertainment начали принимать криптовалюту Dogecoin

Ведомости

AMC Entertainment, крупнейшая сеть кинотеатров в США и в мире, начала принимать в качестве платежного средства Dogecoin — криптовалюту-мем, популяризованную бизнесменом Илоном Маском.

Глава AMC Entertainment Адам Арон написал в Twitter, что при помощи Dogecoin теперь можно оплатить покупку цифровых подарочных карт суммой до $200 через криптокошелек BitPay. Оплату можно произвести на сайте компании, в мобильном приложении и в самих кинотеатрах сети.

Dogecoin — клон криптовалюты Luckycoin, созданный в 2013 г. как шуточная криптовалюта — завоевал популярность в этом году, когда основатель Tesla и SpaceX Илон Маск разрекламировал его, положительно отозвавшись о скорости транзакций и их стоимости в сравнении с крупными конкурентами Bitcoin и Ethereum. Стоимость цифровой монеты на последних новостях выросла более чем на 3%.

Впервые о планах AMC принимать платежи в криптовалюте стало известно в августе, когда Арон рассказал, что в конце 2021 г. AMC запустит продажу билетов в кино за биткойны. Позже он также заявил, что среди платежных средств, принимаемых AMC, будут Ethereum, Litecoin и форк биткойна — Bitcoin Cash. Помимо криптовалюты в кинотеатрах сети появится возможность оплаты через Apple Pay и Google Pay.

AMC Entertainment принадлежит примерно 1000кинотеатров в США и Европе, однако компания была вынуждена закрыть их из-за пандемии коронавируса. В 2020 г. убытки сети составили $4,6 млрд, а по итогам II квартала этого года почти достигли $344 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных