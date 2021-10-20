Нефтяники предложили использовать попутный газ для майнинга криптовалюты

Минпромторг, Минцифры и ЦБ обсуждают предложение российских нефтяных компаний использовать попутный нефтяной газ (ПНГ) для генерации электричества для центров обработки данных (ЦОД), которые нужны для майнинга криптовалюты. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Василия Шпака в Минцифры и ЦБ с просьбой дать свои отзывы на такое предложение.