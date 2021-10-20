Нефтяники предложили использовать попутный газ для майнинга криптовалюты
Минпромторг, Минцифры и ЦБ обсуждают предложение российских нефтяных компаний использовать попутный нефтяной газ (ПНГ) для генерации электричества для центров обработки данных (ЦОД), которые нужны для майнинга криптовалюты. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Василия Шпака в Минцифры и ЦБ с просьбой дать свои отзывы на такое предложение.
В письме говорится, что такой механизм повысит эффективность использования природного газа в тепловой генерации за счет гибридных модулей для майнинга криптовалют. Для реализации такого проекта предлагается также запустить в России производство энергетических установок с возможностью их экспорта.
В Минпромторге изданию сообщили, что предложение поступило от участников рынка и сейчас обсуждается с регуляторами. В ЦБ отметили, что закон «О финансовых активах» предполагает, что порядок оборота цифровых валют должен быть урегулирован отдельными законами, подходы к регулированию сейчас обсуждаются. В Минцифры не ответили на запрос.
Собеседник издания, близкий к Минпромторгу, рассказал, что одна из крупных российских компаний хотела бы масштабировать свой проект по майнингу криптовалюты, однако этот сегмент находится в серой юридической зоне. Компания боится негативной реакции со стороны ЦБ, поэтому обратилась в министерство, которое может обсудить риски с Банком России.
Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев пояснил, что в России не запрещен майнинг, но ограничен оборот криптовалюты: ее нельзя использовать как средство платежа или обмена.