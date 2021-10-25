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Банки предупредили о перетоке заемщиков к нелегалам из-за лимитов кредитования

Ведомости

После принятия законопроекта, наделяющего совет директоров Банка России правом устанавливать лимит ссуд, которые российские банки и микрофинансовые организации (МФО) могут выдать заемщикам за определенный период времени, может произойти переток граждан к нелегальным кредиторам, говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), направленном в Минфин. С содержанием документа ознакомился РБК.

В письме говорится, что законопроект поможет замедлить кредитную активность банков, но не их клиентов. Граждане, столкнувшиеся с отказом при попытке оформить ссуду, могут обратиться к «теневому финансированию» — брать рассрочку у торговых посредников или небанковских экосистем, заключать сделки лизинга или вовсе занимать средства у нелегальных кредиторов.

«Если в банках нельзя получить деньги, а клиенту они нужны, он пойдет в МФО, в МФО нельзя получить — он пойдет еще куда-то. Соответственно, если возникнет спрос, образуется теневой, нелегальный рынок предоставления кредитов», — пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

В Минфине подтвердили получение письма АБР. В ведомстве отметили, что данный вопрос будет прорабатываться при подготовке законопроекта ко второму чтению. 

21 октября Госдума одобрила соответствующий документ в первом чтении. Предполагается, что ЦБ сможет вводить прямые количественные ограничения на потребительские кредиты и микрозаймы. Ипотеку, ссуды под залог транспортного средства, а также кредиты, которые связаны с предпринимательской деятельностью, мера не затронет. Инициатива нацелена на охлаждение рынка и предотвращение накопления заемщиками рисков. 

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на высокие темпы роста выдачи потребительских ссуд и предупреждала, что это может привести к увеличению долговой нагрузки населения и уровня закредитованности граждан. Так, выступая в Совете Федерации 22 сентября, она рассказала, что доля заемщиков, направляющих на погашение долгов по ссудам более 80% доходов, увеличилась с 23% до начала пандемии до 30% во II квартале этого года. Кроме того, доля потребительских кредитов на срок более пяти лет выросла с 11 до 21% за то же время. 

Ранее правительство России поддержало законопроект, однако заявило о необходимости внести в него правки. В частности, власти сказали убрать дифференцированный подход к различным банкам при введении ограничений, а также вернуть норму о предварительных консультациях с правительством. Вдобавок в отзыве правительства на документ говорилось о необходимости «конкретизировать положения законопроекта в части распространения его действия исключительно на сектор необеспеченного потребительского кредитования». 1 октября президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 декабря этого года принять данный законопроект.

Ранее по теме: Закон о праве ЦБ ограничивать кредитование одобрен в первом чтении

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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