Банки предупредили о перетоке заемщиков к нелегалам из-за лимитов кредитования
После принятия законопроекта, наделяющего совет директоров Банка России правом устанавливать лимит ссуд, которые российские банки и микрофинансовые организации (МФО) могут выдать заемщикам за определенный период времени, может произойти переток граждан к нелегальным кредиторам, говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), направленном в Минфин. С содержанием документа ознакомился РБК.
В письме говорится, что законопроект поможет замедлить кредитную активность банков, но не их клиентов. Граждане, столкнувшиеся с отказом при попытке оформить ссуду, могут обратиться к «теневому финансированию» — брать рассрочку у торговых посредников или небанковских экосистем, заключать сделки лизинга или вовсе занимать средства у нелегальных кредиторов.
«Если в банках нельзя получить деньги, а клиенту они нужны, он пойдет в МФО, в МФО нельзя получить — он пойдет еще куда-то. Соответственно, если возникнет спрос, образуется теневой, нелегальный рынок предоставления кредитов», — пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков.
В Минфине подтвердили получение письма АБР. В ведомстве отметили, что данный вопрос будет прорабатываться при подготовке законопроекта ко второму чтению.
21 октября Госдума одобрила соответствующий документ в первом чтении. Предполагается, что ЦБ сможет вводить прямые количественные ограничения на потребительские кредиты и микрозаймы. Ипотеку, ссуды под залог транспортного средства, а также кредиты, которые связаны с предпринимательской деятельностью, мера не затронет. Инициатива нацелена на охлаждение рынка и предотвращение накопления заемщиками рисков.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на высокие темпы роста выдачи потребительских ссуд и предупреждала, что это может привести к увеличению долговой нагрузки населения и уровня закредитованности граждан. Так, выступая в Совете Федерации 22 сентября, она рассказала, что доля заемщиков, направляющих на погашение долгов по ссудам более 80% доходов, увеличилась с 23% до начала пандемии до 30% во II квартале этого года. Кроме того, доля потребительских кредитов на срок более пяти лет выросла с 11 до 21% за то же время.
Ранее правительство России поддержало законопроект, однако заявило о необходимости внести в него правки. В частности, власти сказали убрать дифференцированный подход к различным банкам при введении ограничений, а также вернуть норму о предварительных консультациях с правительством. Вдобавок в отзыве правительства на документ говорилось о необходимости «конкретизировать положения законопроекта в части распространения его действия исключительно на сектор необеспеченного потребительского кредитования». 1 октября президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 декабря этого года принять данный законопроект.