ЦБ не увидел рисков перетока россиян к нелегальным кредиторам из-за нового закона
Принятие законопроекта, позволяющего совету директоров Банка России устанавливать лимит ссуд, которые российские банки и микрофинансовые организации (МФО) могут выдать заемщикам за определенный период времени, не приведет к перетоку граждан к нелегальным кредиторам, заявил журналистам директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.
«Я бы расценил это как такую "пугалку", что ли. То есть понятно, что такие частные случаи могут происходить, но чтобы это в массе было, с учетом того, что мы следим за тем, чтобы такого не было, я думаю, что нет. Это попытка нагнать жути, но мне кажется, что за этим нет реального риска большого», — сказал он (цитата по «Прайм»).
Ранее сегодня РБК сообщил, что Ассоциация банков России (АБР) направила письмо в Минфин, где предупредила о рисках введения количественных ограничений на выдачу кредитов населению. В частности, в документе говорилось, то мера замедлит кредитную активность банков, но не граждан. Последние же в случае отказа в выдаче ссуд начнут оформлять рассрочки у торговых посредников или небанковских экосистем, заключать сделки лизинга или вовсе занимать средства у нелегальных кредиторов.
21 октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект, о котором идет речь. Предполагается, что ЦБ сможет вводить прямые количественные ограничения на потребительские кредиты и микрозаймы. Ипотеку, ссуды под залог транспортного средства, а также кредиты, которые связаны с предпринимательской деятельностью, мера не затронет. Инициатива нацелена на охлаждение рынка и предотвращение накопления заемщиками рисков. Принять законопроект до 1 декабря этого года ранее получил правительству и нижней палате парламента президент России Владимир Путин.
Потребительское кредитование в России растет ускоренными темпами уже несколько месяцев. В результате доля заемщиков, направляющих на погашение долгов по ссудам более 80% доходов, увеличилась с 23% до начала пандемии до 30% во II квартале этого года. Кроме того, доля потребительских кредитов на срок более пяти лет выросла с 11 до 21% за то же время, сообщила 22 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Все это ведет к увеличению долговой нагрузки населения и закредитованности граждан, отмечала глава регулятора.