ЦБ не увидел рисков перетока россиян к нелегальным кредиторам из-за нового закона

«Я бы расценил это как такую "пугалку", что ли. То есть понятно, что такие частные случаи могут происходить, но чтобы это в массе было, с учетом того, что мы следим за тем, чтобы такого не было, я думаю, что нет. Это попытка нагнать жути, но мне кажется, что за этим нет реального риска большого», — сказал он (цитата по «Прайм»).