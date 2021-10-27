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В ЦБ заявили о шестикратном росте числа переводов через Систему быстрых платежей

Ведомости

Количество денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) с начала этого года выросло в шесть раз, сумма переводов — в пять раз, сообщила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на вебинаре о сервисе оплаты Системы быстрых платежей. 

«37 миллионов человек совершили за время работы системы почти 910 млн переводов на общую сумму, превышающую 4,3 трлн рублей. Надо сказать, что динамика этих цифр очень значительная, внушительная. По сравнению только с началом этого года число пользователей увеличилось в 2,6 раза. С начала года количество переводов выросло в шесть раз, а сумма в пять раз», — сказала Бакина (цитата по «Интерфакс»). 

По ее словам, в СБП участвуют 210 банков, в том числе все 13 системно значимых. 122 000 компаний дали возможность своим клиентам оплачивать товары и услуги через СБП.

«А если говорить о количестве точек, потому что у одного юрлица их может быть больше, чем одна, то количество торговых точек достигло 226 тысяч. Всего 2,5 млн человек, даже больше, совершили таким образом оплату в количестве 6,4 млн платежей на общую сумму 32 млрд рублей», — отметила Бакина.

С начала года количество людей, которые хотя бы раз использовали СБП для оплаты товаров и услуг, выросло в 10 раз, количество таких операций и их сумма — почти в восемь раз. 

СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет физическим лицам в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. При этом, по решению ЦБ, комиссия за переводы до 100 000 руб. в месяц не взимается. Также в рамках СБП реализована возможность оплаты товаров, работ и услуг — в том числе с использованием QR-кода — и получения выплат от компаний. По данным регулятора, с момента запуска системы через нее было переведено более 1 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных