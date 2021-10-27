В ЦБ заявили о шестикратном росте числа переводов через Систему быстрых платежей

СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет физическим лицам в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. При этом, по решению ЦБ, комиссия за переводы до 100 000 руб. в месяц не взимается. Также в рамках СБП реализована возможность оплаты товаров, работ и услуг — в том числе с использованием QR-кода — и получения выплат от компаний. По данным регулятора, с момента запуска системы через нее было переведено более 1 трлн руб.