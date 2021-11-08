Капитализация рынка криптовалют впервые превысила $3 трлн

Рекордная отметка была преодолена благодаря росту стоимости криптовалют на 3,1% за последние сутки — в первую очередь биткойна и эфира (Ethereum), на которые приходится порядка 40% и 20% рынка соответственно. Так, биткойн за последние 24 часа подорожал на 5,7% и по состоянию на 18:00 мск торгуется на уровне $65 519 за токен. Курс Ethereum вырос на 2,1% и достиг $4723.