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Капитализация рынка криптовалют впервые превысила $3 трлн

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Капитализация мирового рынка криптовалют впервые в истории превысила $3 трлн, свидетельствуют данные аналитического сервиса CoinGecko.

Рекордная отметка была преодолена благодаря росту стоимости криптовалют на 3,1% за последние сутки — в первую очередь биткойна и эфира (Ethereum), на которые приходится порядка 40% и 20% рынка соответственно. Так, биткойн за последние 24 часа подорожал на 5,7% и по состоянию на 18:00 мск торгуется на уровне $65 519 за токен. Курс Ethereum вырос на 2,1% и достиг $4723.

Доля третьей по объему рыночной капитализации криптовалюты, Binance Coin, составляет менее 4% от общего рынка — ее котировки снизились на 2,4% и находятся на уровне $648.

Объем рынка криптовалюты вырос примерно в четыре раза с конца 2020 г. на фоне возросшего интереса инвесторов к традиционным токенам и блокчейн-платформам, таким как Ethereum и Solana, а также популярности «мемных», шуточных валют вроде Dogecoin и Shiba Inu.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных