Капитализация рынка криптовалют впервые превысила $3 трлн
Капитализация мирового рынка криптовалют впервые в истории превысила $3 трлн, свидетельствуют данные аналитического сервиса CoinGecko.
Рекордная отметка была преодолена благодаря росту стоимости криптовалют на 3,1% за последние сутки — в первую очередь биткойна и эфира (Ethereum), на которые приходится порядка 40% и 20% рынка соответственно. Так, биткойн за последние 24 часа подорожал на 5,7% и по состоянию на 18:00 мск торгуется на уровне $65 519 за токен. Курс Ethereum вырос на 2,1% и достиг $4723.
Доля третьей по объему рыночной капитализации криптовалюты, Binance Coin, составляет менее 4% от общего рынка — ее котировки снизились на 2,4% и находятся на уровне $648.
Объем рынка криптовалюты вырос примерно в четыре раза с конца 2020 г. на фоне возросшего интереса инвесторов к традиционным токенам и блокчейн-платформам, таким как Ethereum и Solana, а также популярности «мемных», шуточных валют вроде Dogecoin и Shiba Inu.