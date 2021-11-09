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Онлайн-брокер Robinhood сообщил о краже данных 5 млн пользователей

Ведомости

Данные электронной почты 5 млн пользователей онлайн-брокера Robinhood были похищены в результате взлома систем компании. Об этом сообщили в Robinhood. У 310 000 клиентов онлайн-брокера были раскрыты и похищены данные, включая имя, дату рождения и почтовый индекс.

Инцидент произошел 3 ноября, хакеры получили доступ к системам компании через службу поддержки по телефону: он представился сотрудникам уполномоченной стороной. Позже от похитителя поступило требование о выкупе, и компания обратилась в правоохранительные органы. Для расследования всех обстоятельств компания наняла специалистов по кибербезопасности из компании Mandiant, работающей в том числе с администрацией США.

«На основании нашего расследования атака была локализована, и мы полагаем, что не были раскрыты номера социального страхования, номера банковских счетов или дебетовых карт и что в результате инцидента ни один из клиентов не понес финансовых потерь», — подчеркнули в компании.  

На Robinhood открыто 22,4 млн клиентских счетов, на которых находится $95 млрд активов. На фоне новостей на постмаркете в понедельник котировки Robinhood снижались на 3,5%, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных