Онлайн-брокер Robinhood сообщил о краже данных 5 млн пользователей
Данные электронной почты 5 млн пользователей онлайн-брокера Robinhood были похищены в результате взлома систем компании. Об этом сообщили в Robinhood. У 310 000 клиентов онлайн-брокера были раскрыты и похищены данные, включая имя, дату рождения и почтовый индекс.
Инцидент произошел 3 ноября, хакеры получили доступ к системам компании через службу поддержки по телефону: он представился сотрудникам уполномоченной стороной. Позже от похитителя поступило требование о выкупе, и компания обратилась в правоохранительные органы. Для расследования всех обстоятельств компания наняла специалистов по кибербезопасности из компании Mandiant, работающей в том числе с администрацией США.
«На основании нашего расследования атака была локализована, и мы полагаем, что не были раскрыты номера социального страхования, номера банковских счетов или дебетовых карт и что в результате инцидента ни один из клиентов не понес финансовых потерь», — подчеркнули в компании.
На Robinhood открыто 22,4 млн клиентских счетов, на которых находится $95 млрд активов. На фоне новостей на постмаркете в понедельник котировки Robinhood снижались на 3,5%, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.