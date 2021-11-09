Онлайн-брокер Robinhood сообщил о краже данных 5 млн пользователей

Инцидент произошел 3 ноября, хакеры получили доступ к системам компании через службу поддержки по телефону: он представился сотрудникам уполномоченной стороной. Позже от похитителя поступило требование о выкупе, и компания обратилась в правоохранительные органы. Для расследования всех обстоятельств компания наняла специалистов по кибербезопасности из компании Mandiant, работающей в том числе с администрацией США.