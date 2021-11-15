ЦБ ужесточит наказание за навязывание дополнительных услуг

«Мы считаем, что кредитор, когда дает кредиты людям и при продаже дополнительных услуг, должен уведомлять заемщика о его праве отказаться от такой услуги, потому что, когда человеку навешали в договоре много скрытых платежей, а внешне обещали очень привлекательную ставку, он не всегда может сам в этом разобраться. И мы намерены серьезно повышать штрафы за такое навязывание и мисселинг», — сказала глава ЦБ.