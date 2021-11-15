ЦБ ужесточит наказание за навязывание дополнительных услуг
Банк России намерен серьезно ужесточить наказание за мисселинг — введение клиента в заблуждение и продажу ему одного продукта под видом другого. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку по рассмотрению основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 г. и на период 2023 и 2024 гг. Трансляция встречи велась на официальном сайте нижней палаты парламента.
Набиуллина пояснила, что сейчас вместе с кредитом потребителям «навязчиво предлагают» иные услуги, например страховку или юридическую поддержку. Регулятор намерен «сбить аппетиты» финансовых организаций к «нечестным продажам» и добиться того, чтобы право клиента отказаться от дополнительных услуг и продуктов применялось максимально широко.
«Мы считаем, что кредитор, когда дает кредиты людям и при продаже дополнительных услуг, должен уведомлять заемщика о его праве отказаться от такой услуги, потому что, когда человеку навешали в договоре много скрытых платежей, а внешне обещали очень привлекательную ставку, он не всегда может сам в этом разобраться. И мы намерены серьезно повышать штрафы за такое навязывание и мисселинг», — сказала глава ЦБ.
Сейчас мисселинг формально не считается нарушением закона, но относится к числу недобросовестных практик. На необходимость борьбы с ним ЦБ указывает регулярно. Для защиты от обмана регулятор рекомендовал внимательно читать договоры перед тем, как подписать их. Кроме того, со следующего года в России начнет действовать так называемый «сквозной период охлаждения», благодаря которому клиент сможет отказаться от любой навязанной ему услуги в течение 14 дней после приобретения.
Кроме того, ранее Набиуллина заявила о необходимости ужесточить регулирование в сфере кредитования, обязав банки и микрофинансовые организации (МФО) раскрывать заемщику полную стоимость кредита (ПСК) с учетом всех дополнительных платежей, комиссий, страховки и прочих услуг. Формально такое требование уже действует, но кредитные организации «подстроились» под действующие меры и «часть услуг проводят в обход», рассказала глава ЦБ 22 сентября в Совете Федерации.
По данным ЦБ, в первые девять месяцев 2021 г. он получил около 2400 жалоб на мисселинг — на 14,8% больше, чем в аналогичный период 2020 г. Большая часть недовольств — 59,7% — касалась деятельности банков, 22,9% — страховщиков, 13,1% — профессиональных участников рынка ценных бумаг. Основное число обращений — 46,1% — относилось к теме реализации инвестиционного страхования жизни. Также потребители жаловались на реализацию накопительного страхования жизни (14,3%), продуктов и услуг доверительного управляющего (10,6%) или брокера (10,6%), инвестиционных паев ПИФов (6,5%) и структурных продуктов (3,4%).