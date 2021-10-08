ЦБ хочет обязать МФО указывать полную стоимость займа в рекламе

«Это не готовое решение, а направление. Оно про то, чтобы в рекламе не было только одной цифры, например процентной ставки, которая бы кратно отличалась от полной стоимости кредита. То есть как в примере, когда ставка указана в рекламе 5-6% годовых, а с учетом страховки эта ставка составляет 25%, но в рекламе это указывается маленькими буквами. Очевидно, это вводит в заблуждение и делает возможной недобросовестную конкуренцию между кредиторами», — заявил он (цитата по ТАСС).