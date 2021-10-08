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ЦБ хочет обязать МФО указывать полную стоимость займа в рекламе

Ведомости

Банк России изучает возможность введения для микрофинансовых организаций (МФО) обязанности указывать в рекламе займов полную стоимость кредита (ПСК), сообщил в ходе форума MFO RussiaForum 2021 начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков. 

«Это не готовое решение, а направление. Оно про то, чтобы в рекламе не было только одной цифры, например процентной ставки, которая бы кратно отличалась от полной стоимости кредита. То есть как в примере, когда ставка указана в рекламе 5-6% годовых, а с учетом страховки эта ставка составляет 25%, но в рекламе это указывается маленькими буквами. Очевидно, это вводит в заблуждение и делает возможной недобросовестную конкуренцию между кредиторами», — заявил он (цитата по ТАСС).

Также концепция ЦБ предполагает обязанность для банков и МФО учитывать при расчете ПСК все дополнительные платные услуги, например страховку, а не только проценты и сумму основного долга. О необходимости реализации такого подхода регулятор заявил еще в начале сентября. Тогда первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов направил участникам финансового рынка письмо, где рекомендовал учитывать при расчете ПСК все дополнительные услуги.  

22 сентября, выступая в Совете Федерации, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулирование в данной области нужно ужесточать. По ее словам, сейчас банки и МФО должны раскрывать заемщику размер ПСК, чтобы тот не оказался в ситуации, когда он ожидал одни условия, а платить в итоге пришлось больше. Однако кредитные организации уже «подстроились» под действующие меры и «часть услуг проводят в обход» этого требования, резюмировала глава Банка России.

Также Набиуллина заявила о необходимости распространить ограничение максимального размера ПСК на все виды ссуд. Сейчас таковое действует в отношении ипотеки: ПСК по ней на момент заключения договора не может превышать наименьшую из двух величин — 365% годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение ПСК — более чем на треть. 

Ранее по теме: ЦБ призвал ограничить полную стоимость всех видов кредитов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных