ЦБ хочет обязать МФО указывать полную стоимость займа в рекламе
Банк России изучает возможность введения для микрофинансовых организаций (МФО) обязанности указывать в рекламе займов полную стоимость кредита (ПСК), сообщил в ходе форума MFO RussiaForum 2021 начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков.
«Это не готовое решение, а направление. Оно про то, чтобы в рекламе не было только одной цифры, например процентной ставки, которая бы кратно отличалась от полной стоимости кредита. То есть как в примере, когда ставка указана в рекламе 5-6% годовых, а с учетом страховки эта ставка составляет 25%, но в рекламе это указывается маленькими буквами. Очевидно, это вводит в заблуждение и делает возможной недобросовестную конкуренцию между кредиторами», — заявил он (цитата по ТАСС).
Также концепция ЦБ предполагает обязанность для банков и МФО учитывать при расчете ПСК все дополнительные платные услуги, например страховку, а не только проценты и сумму основного долга. О необходимости реализации такого подхода регулятор заявил еще в начале сентября. Тогда первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов направил участникам финансового рынка письмо, где рекомендовал учитывать при расчете ПСК все дополнительные услуги.
22 сентября, выступая в Совете Федерации, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулирование в данной области нужно ужесточать. По ее словам, сейчас банки и МФО должны раскрывать заемщику размер ПСК, чтобы тот не оказался в ситуации, когда он ожидал одни условия, а платить в итоге пришлось больше. Однако кредитные организации уже «подстроились» под действующие меры и «часть услуг проводят в обход» этого требования, резюмировала глава Банка России.
Также Набиуллина заявила о необходимости распространить ограничение максимального размера ПСК на все виды ссуд. Сейчас таковое действует в отношении ипотеки: ПСК по ней на момент заключения договора не может превышать наименьшую из двух величин — 365% годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение ПСК — более чем на треть.