ЦБ призвал ограничить полную стоимость всех видов кредитов

В 2021 г. ЦБ дважды повышал банкам макропруденциальные надбавки по необеспеченным потребительским кредитам — с 1 июля и 1 октября. Суть подобных мер в том, что они не запрещают выдавать ссуды заемщикам, в том числе тем, что имеют высокую долговую нагрузку, однако увеличивают для банков стоимость кредитов, вынуждая создавать под займы большие резервы и тем самым делая их менее выгодными. Однако, как отметила Набиуллина, это приводит к тому, что менее крупные кредитные организации отказывают закредитованным гражданам в займах и люди переходят к более крупным игрокам, у которых есть большой запас капитала.