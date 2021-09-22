ЦБ призвал ограничить полную стоимость всех видов кредитов
Банк России считает необходимым распространить ограничение максимального размера полной стоимости кредита (ПСК) на все виды ссуд, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации. Трансляция заседания велась на Youtube-канале верхней палаты парламента.
«Чтобы люди видели честную стоимость кредита со всеми накрученными опциями, с середины следующего года вступит в силу требование об ограничении полной стоимости кредита по ипотеке. Но мы считаем важным распространить такой механизм на все кредиты. Для этого нужны изменения в законодательство, и просим здесь вашей поддержки», — сказала она, обращаясь к сенаторам.
2 июля этого года президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым ПСК по ипотеке на момент заключения договора не может превышать наименьшую из двух величин — 365% годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение ПСК — более чем на треть. Ранее эта норма действовала лишь в отношении потребительских ссуд. Вдобавок банки обязали включать в расчет ПСК по ипотеке стоимость страховки. На необеспеченные кредиты такая норма сейчас не распространяется.
Набиуллина отметила, что в данный момент, по закону, банки и микрофинансовые организации (МФО) должны раскрывать заемщику размер ПСК, чтобы тот не оказался в ситуации, когда он ожидал одни условия, а платить в итоге пришлось больше. Однако кредитные организации уже «подстроились» под действующие меры и «часть услуг проводят в обход» ПСК, так что «закон надо усиливать», рассказала глава ЦБ.
Регулятор хочет ужесточить потребительское кредитование в России на фоне высоких темпов роста выдачи. Так, на протяжении трех летних месяцев число предоставленных населению необеспеченных ссуд обновляло исторические рекорды. Набиуллина неоднократно говорила, что подобная ситуация несет риски закредитованности населения и ведет к ситуации, когда люди не смогут обслуживать долги.
По словам главы ЦБ, доля потребительских кредитов на срок более пяти лет выросла с 11%, которые были до пандемии коронавируса, до 21% во II квартале 2021 г. В итоге уменьшается размер ежемесячных платежей по ссудам, но увеличивается общая сумма долга.
«Это нормально, когда на длительный срок выдается ипотека: там и ставки намного ниже, но для необеспеченных кредитов эти длительные сроки необоснованны и, конечно, могут вести к проблемам», — сказала Набиуллина.
Она также указала на ухудшение стандартов потребительского кредитования в России. По ее словам, доля заемщиков, направляющих на погашение долгов по ссудам более 80% доходов, увеличилась с 23% до начала пандемии до 30% во II квартале этого года.
В 2021 г. ЦБ дважды повышал банкам макропруденциальные надбавки по необеспеченным потребительским кредитам — с 1 июля и 1 октября. Суть подобных мер в том, что они не запрещают выдавать ссуды заемщикам, в том числе тем, что имеют высокую долговую нагрузку, однако увеличивают для банков стоимость кредитов, вынуждая создавать под займы большие резервы и тем самым делая их менее выгодными. Однако, как отметила Набиуллина, это приводит к тому, что менее крупные кредитные организации отказывают закредитованным гражданам в займах и люди переходят к более крупным игрокам, у которых есть большой запас капитала.