Набиуллина анонсировала введение прямых ограничений потребкредитования

ЦБ хочет наложить ограничения на рынок потребкредитования в связи с высокими темпами его роста. Так, в августе число предоставленных населению кредитов наличными третий раз подряд обновило исторический рекорд, поднявшись до 1,82 млн штук за месяц, сообщило ранее Объединенное кредитное бюро (ОКБ). При этом Набиуллина неоднократно подчеркивала, что важно не допустить увеличения закредитованности населения: ситуации, когда граждане, у которых и так много обязательств по займам, оформляют новые. Однако еще в конце мая ЦБ заявил, что уровень долговой нагрузки россиян, отражающий, какую долю своих доходов они направляют на погашение обязательств по кредитам, к 1 апреля этого года достиг нового исторического максимума в 11,9%.