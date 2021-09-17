Набиуллина анонсировала введение прямых ограничений потребкредитования
Банк России, скорее всего, введет прямые ограничения выдачи потребительских кредитов сразу после того, как у него появятся необходимые полномочия — когда будет принят соответствующий законопроект, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Госдуму в марте этого года. Согласно документу, ЦБ может получить право устанавливать максимальное количество необеспеченных потребкредитов или займов, которое банки и микрофинансовые организации (МФО) вправе выдать населению в течение определенного периода. Принимать решение о введении ограничений будет совет директоров регулятора.
Изначально предполагалось, что закон может вступить в силу уже с начала 2022 г., однако Госдума до сих пор не приняла его. По словам Набиуллиной, это связано с опасениями, имеющимися у правительства.
«Пока коллег в правительстве мы не можем убедить, к сожалению. Есть какие-то опасения. Но, на наш взгляд, законопроект, конечно, нужно принимать быстрее», — пояснила она.
ЦБ хочет наложить ограничения на рынок потребкредитования в связи с высокими темпами его роста. Так, в августе число предоставленных населению кредитов наличными третий раз подряд обновило исторический рекорд, поднявшись до 1,82 млн штук за месяц, сообщило ранее Объединенное кредитное бюро (ОКБ). При этом Набиуллина неоднократно подчеркивала, что важно не допустить увеличения закредитованности населения: ситуации, когда граждане, у которых и так много обязательств по займам, оформляют новые. Однако еще в конце мая ЦБ заявил, что уровень долговой нагрузки россиян, отражающий, какую долю своих доходов они направляют на погашение обязательств по кредитам, к 1 апреля этого года достиг нового исторического максимума в 11,9%.
10 сентября в ходе пресс-конференции Набиуллина заявила, что при продолжении быстрого роста сегмента необеспеченного потребительского кредитования в стране регулятор может принять дополнительные макропруденциальные меры для «охлаждения» рынка. В этом году ЦБ уже дважды повышал банкам макропруденциальные надбавки по необеспеченным потребительским кредитам — с 1 июля и 1 октября. Суть подобных мер в том, что они не запрещают выдавать ссуды заемщикам, в том числе тем, что имеют высокую долговую нагрузку, однако увеличивают для банков стоимость кредитов: те вынуждены создавать под займы большие резервы.