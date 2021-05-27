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ЦБ сообщил о росте долговой нагрузки на граждан почти до 12%

Ведомости

Уровень долговой нагрузки граждан России, отражающий, какую долю своих доходов они направляют на погашение обязательств по кредитам, к 1 апреля этого года достиг нового исторического максимума в 11,9%, говорится в «Обзоре финансовой стабильности», опубликованном Банком России. 

Предыдущего рекордного уровня в 11,7% показатель достиг в начале 2021 г. Год назад, к 1 апреля 2020 г., на фоне пандемии коронавируса показатель составил 10,9%. На тот момент данное значение также было максимально высоким.

«Основной вклад в увеличение долговой нагрузки внесли необеспеченные потребительские кредиты. В условиях динамичного восстановления экономики рост задолженности по потребительским кредитам в I квартале 2021 г. соответствовал темпу роста более 15% в годовом выражении», — говорится в новом докладе регулятора.

Ранее, 7 мая, аналитики компании Frank RG сообщили, что в апреле россияне получили розничные кредиты на сумму 1,3 трлн руб., что является максимальным значением за всю историю рынка. Специалисты предупредили тогда, что текущая ситуация может говорить о начале «кредитного бума» в России. Однако на фоне этого доходы населения не росли соответствующим образом, отметили в ЦБ.

17 мая первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева заявила, что из-за быстрого роста долговой нагрузки россиян в некоторых сегментах рынка розничного кредитования начали образовываться «пузыри». В связи с этим с 1 июля регулятор решил повысить надбавки к коэффициентам риска по потребительскому кредитованию и распустить остаток накопленного буфера. 

Ранее по теме: ЦБ сообщил о возникновении «пузырей» на рынке потребительского кредитования

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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