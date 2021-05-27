ЦБ сообщил о росте долговой нагрузки на граждан почти до 12%

Ранее, 7 мая, аналитики компании Frank RG сообщили, что в апреле россияне получили розничные кредиты на сумму 1,3 трлн руб., что является максимальным значением за всю историю рынка. Специалисты предупредили тогда, что текущая ситуация может говорить о начале «кредитного бума» в России. Однако на фоне этого доходы населения не росли соответствующим образом, отметили в ЦБ.