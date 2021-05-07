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Россияне получили рекордный объем розничных кредитов в апреле

Ведомости

Объем выданных российскими банками розничных кредитов в апреле составил 1,3 трлн руб., что является максимальным значением за всю историю рынка, сообщили аналитики компании Frank RG.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года рост составил 178%, так как тогда наблюдалось сильное падение кредитования на фоне локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса. В целом же за четыре месяца 2021 г. граждане получили ссуды на 4,2 трлн руб., что на 47% превышает значение 2020 г. и на 51% — 2019 г.

Текущую ситуацию во Frank RG оценили как потенциальное начало «кредитного бума», обусловленного повышением ключевой ставки Банка России до 5% годовых после 4,25% с июля 2020 г. до марта 2021 г., а также замедлением темпа роста экономики страны и падением доходов населения на 3,6% в реальном выражении в I квартале. Кроме того, генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не исключил влияния на ситуацию сезонного фактора.

«Это и сезонный фактор (население активно занимается строительством, покупает автомобили), и ожидание повышения ключевой ставки ЦБ (люди берут пока еще дешевые кредиты), и реализация отложенного спроса на кредитные продукты», — сказал он.

Наибольший рост выдач аналитики отметили в сегменте автокредитования: на 566% и 49% к апрелю 2020 г. и 2019 г. соответственно. Общую сумму оценили в 97,4 млрд руб. Объем выдач кредитов наличными второй месяц подряд обновил исторический максимум и составил 613,8 млрд руб. после 571 млрд руб. в марте.

Что касается ипотечных кредитов, то их граждане взяли на сумму 561,9 млрд руб. Это немного ниже исторического максимума в 562,3 млрд руб., зафиксированного в декабре прошлого года.

Среди общего объема выданных в апреле ссуд наибольшая часть пришлась на кредиты наличными и ипотеку — 47,3% и 43,3% соответственно. Доля автокредитов составила 7,5%, а POS-кредитов — 1,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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