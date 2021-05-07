Россияне получили рекордный объем розничных кредитов в апреле

По сравнению с тем же месяцем прошлого года рост составил 178%, так как тогда наблюдалось сильное падение кредитования на фоне локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса. В целом же за четыре месяца 2021 г. граждане получили ссуды на 4,2 трлн руб., что на 47% превышает значение 2020 г. и на 51% — 2019 г.