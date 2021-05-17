ЦБ сообщил о возникновении «пузырей» на рынке потребительского кредитования
Банк России фиксирует быстрый рост долговой нагрузки граждан, из-за чего в некоторых сегментах рынка начали образовываться «пузыри», заявила в ходе открытого заседания рабочей группы финансового комитета Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.
«В прошлом году у нас не упал ни один вид кредитования, что, в принципе, хорошее достижение, но в этом году мы уже видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где даже уже можно говорить о «пузырях», — сказала она.
Слова Юдаевой подтверждаются оценкой аналитиков. Так, 7 мая эксперты компании Frank RG сообщили, что в апреле россияне получили розничные кредиты на сумму 1,3 трлн руб., что является максимальным значением за всю историю рынка. Специалисты предупредили тогда, что текущая ситуация может говорить о начале «кредитного бума» в России.
Юдаева отметила, что долговая нагрузка жителей страны сейчас находится на самом высоком в истории уровне. Ранее ЦБ сообщал, что к началу 2021 г. доля платежей по кредитам в ежемесячных доходах граждан достигла 11,7%, вследствие чего регулятор вынужден принимать меры.
«Долговая нагрузка растет. Она, на самом деле, на исторически высоком уровне, поэтому мы сейчас в рамках возврата к докризисной, нормальной ситуации повышаем с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по потребительскому кредитованию. При этом мы распускаем остаток буфера», — заявила первый зампред ЦБ.
Кроме того, сейчас регулятор рассчитывает на принятие в России ряда законопроектов. Предполагается, что первый позволит ЦБ напрямую ограничивать долю рисковых кредитов в новых выдачах банков, второй обяжет банки информировать граждан, желающих оформить новую ссуду, о том, что их долговая нагрузка в этом случае превысит 50% дохода, а третий позволит регулировать кредиты с плавающими ставками.
Юдаева пояснила, что на фоне повышения ключевой ставки, которая сейчас составляет 5% годовых, банки стали задумываться о введении плавающих ставок по разным видам ссуд. Ввиду этого необходимо установить максимально допустимую долю таковых в портфелях банков, а также ограничить размер потенциального повышения ставок, пояснила представитель регулятора.
«Нам кажется очень важным не то, чтобы запрещать, а ограничить риски такого рода кредитов», — отметила первый зампред ЦБ.
Ранее в марте президент России Владимир Путин поручил ЦБ и правительству до 15 июля этого года разработать меры по снижению рисков для заемщиков от роста плавающих ставок по кредитам. При этом 3 марта регулятор опубликовал доклад, где рассмотрел шесть вариантов регулирования подобных ссуд, включая их полный запрет.