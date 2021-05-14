ЦБ предложил частично запретить выдачу кредитов по плавающим ставкам

Банк России по поручению президента страны Владимира Путина разработал законопроект, в соответствии с которым гражданам перестанут выдавать кредиты по плавающим ставкам на срок до одного года или более 20 лет, а также кредитные карты с нефиксированным процентом, сообщает РБК со ссылкой на документ. Представитель регулятора заявил изданию, что потенциальные способы регулирования ссуд с переменной ставкой и правда сейчас обсуждаются, однако финального решения по данному вопросу пока нет.