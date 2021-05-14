ЦБ предложил частично запретить выдачу кредитов по плавающим ставкам
Банк России по поручению президента страны Владимира Путина разработал законопроект, в соответствии с которым гражданам перестанут выдавать кредиты по плавающим ставкам на срок до одного года или более 20 лет, а также кредитные карты с нефиксированным процентом, сообщает РБК со ссылкой на документ. Представитель регулятора заявил изданию, что потенциальные способы регулирования ссуд с переменной ставкой и правда сейчас обсуждаются, однако финального решения по данному вопросу пока нет.
Законопроект также предусматривает установление максимально допустимого значения плавающей ставки, следует из документа. Так, во время действия договора ее нельзя будет повысить более чем на 2 п.п. от первичной.
Кроме того, ЦБ хочет зафиксировать срок возможной пролонгации кредита, чтобы при увеличении ставки банки могли предложить потребителям продлить договор для сохранения размера ежемесячного платежа. Пока регулятор полагает, что такой срок должен быть не более трех лет.
Также ЦБ намерен обязать банки публиковать на их сайтах сведения о том, как могут измениться расходы заемщика после изменения плавающей ставки. О коррекции показателя клиентов планируется предупреждать за 15 дней, а также предоставлять им обновленный график платежей и информацию о полной стоимости ссуды.
Дополнительно регулятор предлагает передавать сведения о процентах по каждому кредитному договору в бюро кредитных историй. Это позволит финансовым организациям видеть, как изменилась платежная нагрузка того или иного лица.
Наконец, ЦБ хочет предоставить своему совету директоров право устанавливать максимальную долю кредитов с плавающей ставкой относительно общего объема кредитного портфеля банка, а также срок, на который могут вводиться ограничения. Это нужно, если объем выдаваемых кредитов с переменной ставкой «будет сопряжен с системными рисками для финансовой устойчивости банковской системы», следует из пояснительной записки к документу.
Предлагаемые поправки планируется внести в законы «О Центральном банке», «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». Пока планируется, что они могут вступить в силу со следующего года.
Ранее, в марте, Путин поручил ЦБ и правительству до 15 июля этого года разработать меры по снижению рисков для заемщиков от роста плавающих ставок по кредитам. При этом 3 марта регулятор опубликовал доклад, где рассмотрел шесть вариантов регулирования подобных ссуд, включая их полный запрет.