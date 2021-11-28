Коллекторы описали портреты должников с активами за рубежом

Эксперты подробно описали портрет должника в Испании и Великобритании, где больше всего недвижимости у россиян. Так, россиянину с испанскими активами в среднем 54 года, а четверть таких людей старше 60 лет. 62% из них мужчины. В Великобритании тоже больше мужчин среди должников, но они немного моложе.