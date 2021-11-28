Коллекторы описали портреты должников с активами за рубежом
Российские должники, имеющие недвижимость за рубежом, предпочитают Испанию, Кипр, Великобританию и США, следует из данных коллекторского агентства «АктивБизнесКонсалт» (АБК, дочерняя компания «Сбера»), которые есть у РБК. Стоимость жилья россиян, долги которых пытаются взыскать кредиторы, составляет около $1 млрд.
На недвижимость за границей приходится более 90% активов должников. Коллекторы составили портрет таких людей на основе собственных кейсов и открытой информации об инициированных спорах иных кредиторов, рассказала РБК директор по правовым вопросам и GR агентства Евгения Уткина.
Как правило, вернуть долги за счет активов за границей пытаются банки и инвестиционные компании, а иногда — физлица и коллекторские агентства, отметила Уткина. По ее словам, речь идет о задолженности от 100 млн руб., но есть кредиторы с чеком в 10 млн и в 20 млн руб.
Эксперты подробно описали портрет должника в Испании и Великобритании, где больше всего недвижимости у россиян. Так, россиянину с испанскими активами в среднем 54 года, а четверть таких людей старше 60 лет. 62% из них мужчины. В Великобритании тоже больше мужчин среди должников, но они немного моложе.
87% должников из Испании состоят в браке, у 74% есть дети, а в британской группе таких насчитали только 51%. У 70% неплательщиков с британскими активами есть второе гражданство, у 22% — третье.
По данным АКБ, 90% из них ведут бизнес в других странах, помимо России. В Испании картина другая: только у 37% должников есть второй паспорт, а 13% занимаются бизнесом за границей.
В Испании российские бизнесмены предпочитают держать деньги в недвижимости (84% случаев). Большинство покупает жилье в трех провинциях — Аликанте (31,1%), Барселоне (24,6%) и Малаге (18%).
Некоторые локации называют «деревнями должников», говорит Уткина. Недвижимость здесь гораздо дешевле, чем в Великобритании, — в среднем это 820 000 евро против 5,2 млн евро.
«Из-за умеренных цен, благоприятного климата, большой русской диаспоры в этих провинциях действительно очень высокая концентрация российских должников. Помимо перечисленных плюсов люди друг с другом держат коммуникацию, дают советы, возможно, совместно вели или ведут бизнес, бывает сразу несколько должников-физлиц по одному кейсу», — цитирует Уткину РБК.