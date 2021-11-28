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Коллекторы описали портреты должников с активами за рубежом

Ведомости

Российские должники, имеющие недвижимость за рубежом, предпочитают Испанию, Кипр, Великобританию и США, следует из данных коллекторского агентства «АктивБизнесКонсалт» (АБК, дочерняя компания «Сбера»), которые есть у РБК. Стоимость жилья россиян, долги которых пытаются взыскать кредиторы, составляет около $1 млрд. 

На недвижимость за границей приходится более 90% активов должников. Коллекторы составили портрет таких людей на основе собственных кейсов и открытой информации об инициированных спорах иных кредиторов, рассказала РБК директор по правовым вопросам и GR агентства Евгения Уткина. 

Как правило, вернуть долги за счет активов за границей пытаются банки и инвестиционные компании, а иногда — физлица и коллекторские агентства, отметила Уткина. По ее словам, речь идет о задолженности от 100 млн руб., но есть кредиторы с чеком в 10 млн и в 20 млн руб. 

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Эксперты подробно описали портрет должника в Испании и Великобритании, где больше всего недвижимости у россиян. Так, россиянину с испанскими активами в среднем 54 года, а четверть таких людей старше 60 лет. 62% из них мужчины. В Великобритании тоже больше мужчин среди должников, но они немного моложе.

87% должников из Испании состоят в браке, у 74% есть дети, а в британской группе таких насчитали только 51%. У 70% неплательщиков с британскими активами есть второе гражданство, у 22% — третье. 

По данным АКБ, 90% из них ведут бизнес в других странах, помимо России. В Испании картина другая: только у 37% должников есть второй паспорт, а 13% занимаются бизнесом за границей.

В Испании российские бизнесмены предпочитают держать деньги в недвижимости (84% случаев). Большинство покупает жилье в трех провинциях — Аликанте (31,1%), Барселоне (24,6%) и Малаге (18%).

Некоторые локации называют «деревнями должников», говорит Уткина. Недвижимость здесь гораздо дешевле, чем в Великобритании, — в среднем это 820 000 евро против 5,2 млн евро. 

«Из-за умеренных цен, благоприятного климата, большой русской диаспоры в этих провинциях действительно очень высокая концентрация российских должников. Помимо перечисленных плюсов люди друг с другом держат коммуникацию, дают советы, возможно, совместно вели или ведут бизнес, бывает сразу несколько должников-физлиц по одному кейсу», — цитирует Уткину РБК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных