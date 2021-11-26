Коллекторы предупредили о сложностях с выездом за рубеж для 8 млн россиян

Вчера ЦБ сообщил, что в первом полугодии 2021 г. долговая нагрузка россиян на макроуровне повысилась с 9,8 до 10,2% располагаемых доходов. Это связано с ускоренным ростом необеспеченного потребительского кредитования, сопровождающегося снижением стандартов кредитования. Например, доля заемщиков, направляющих на погашение кредитов более 80% от ежемесячного дохода, увеличилась с 23% во II квартале 2020 г. до 31% в III квартале 2021 г. Кроме того, с 11% до пандемии до 21% во II квартале 2021 г. увеличилась доля кредитов, выдаваемых более чем на пять лет.