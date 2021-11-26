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Финансы

Коллекторы предупредили о сложностях с выездом за рубеж для 8 млн россиян

Ведомости

Примерно у 7-8 млн россиян могут быть проблемы с выездом за границу из-за наличия просроченной задолженности, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Так, к потенциально невыездным относятся лица, свыше чем на 90 дней просрочившие выплаты на сумму от 30 000 руб. 

«По факту в зоне риска находятся все граждане, имеющие какую-либо задолженность. Но если мы говорим о банковских клиентах, то сегодня потенциально невыездными являются порядка 7-8 млн человек. Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», — сказал Мехтиев в интервью агентству «РИА Новости». 

Он рекомендовал людям с непогашенной задолженностью за 10-14 дней до отъезда проверить себя на наличие в базе исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Если это действительно так, нужно в полном объеме закрыть долг и уведомить об этом орган, наложивший запрет на выезд за границу, уточнил он. Данные должны внести в базу в течение 10 рабочих дней.

По данным ЦБ, объем просроченной задолженности россиян по кредитам на 1 ноября составил 1,013 трлн руб. — это 4,1% от общего объема предоставленных гражданам банками ссуд. Доля «плохих» долгов в России постепенно сокращается на фоне роста объема кредитования. Так, на 1 октября она составляла 4,2%, хотя их общая сумма оценивалась в 1 трлн руб. 

Вчера ЦБ сообщил, что в первом полугодии 2021 г. долговая нагрузка россиян на макроуровне повысилась с 9,8 до 10,2% располагаемых доходов. Это связано с ускоренным ростом необеспеченного потребительского кредитования, сопровождающегося снижением стандартов кредитования. Например, доля заемщиков, направляющих на погашение кредитов более 80% от ежемесячного дохода, увеличилась с 23% во II квартале 2020 г. до 31% в III квартале 2021 г. Кроме того, с 11% до пандемии до 21% во II квартале 2021 г. увеличилась доля кредитов, выдаваемых более чем на пять лет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных