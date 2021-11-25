Банк России оценил риски финансовой стабильности

Банк России оценил риски финансовой стабильностиСреди них – развитие экосистем и рост закредитованности граждан
Рост долговой нагрузки населения, чувствительность российского фондового рынка к поведению нерезидентов и процентный риск банков на фоне роста ставок – вот три ключевые уязвимости финансового сектора на данный момент, говорится в новом обзоре Банка России. Он два раза в год публикует свою оценку уязвимостей финансовой системы, анализирует потенциальные шоки и дает оценку устойчивости к ним финансовых организаций.
Текущие уязвимости
Сейчас у российской финансовой системы достаточный уровень стабильности, она способна даже в случае ухудшения условий выполнять свои функции, в том числе кредитовать реальный сектор и обеспечивать бесперебойное функционирование рыночной инфраструктуры.
Тем не менее для сектора сейчас существует несколько угроз.
В первом полугодии 2021 г. долговая нагрузка населения на макроуровне увеличилась с 9,8 до 10,2% располагаемых доходов. Это произошло в первую очередь за счет ускоренного роста необеспеченного потребительского кредитования. Он при этом сопровождался снижением стандартов кредитования: ростом доли кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% (с 23% в II квартале 2020 г. до 31% в III квартале 2021 г.), увеличением доли длинных (более пяти лет) кредитов (с 11% до пандемии до 21% в II квартале 2021 г.), у которых повышенный уровень риска. Рост потребкредитов не поддерживается при этом расширением клиентской базы банковского сектора, а происходит за счет увеличения сумм кредитов, что создает системные риски.
Для ограничения рисков закредитованности населения Банк России с 1 июля и 1 октября 2021 г. повысил макропруденциальные требования к капиталу банков по потребкредитам: чем выше долговая нагрузка заемщика, тем больше были повышены требования к капиталу. Для ограничения практик предоставления длинных кредитов на срок более пяти лет Банк России вносит изменения в порядок расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика: с 1 февраля 2022 г. методика расчета сделает ПДН для таких кредитов выше. В сентябре годовые темпы прироста портфеля необеспеченных розничных кредитов достигли 19,2% (портфель прирос на 553 млрд руб.). В сентябре 2020 г. рынок рос на 8,9%. Но в октябре этого года, по предварительным данным ЦБ, потребкредитование существенно замедлилось – до 1,4% с 1,7% в сентябре.
Банк России все еще видит уязвимость фондового рынка перед иностранными инвесторами. Риск сохраняет свою актуальность на фоне введения США ограничений на приобретение инвесторами облигаций на первичном рынке ОФЗ и обсуждения возможности их расширения на вторичный, а также ожиданий более раннего сворачивания стимулирующих мер денежно-кредитной политики ведущими странами (например, ФРС США).
Российский финансовый рынок пока что демонстрирует устойчивость к санкциям, пишет ЦБ: иностранные инвесторы по-прежнему являются его активными участниками. У них растет интерес к российским процентным инструментам на фоне повышения рублевых процентных ставок, что привело к чистому притоку капитала как на рынок ОФЗ, так и на рынок процентных деривативов. Объем вложений нерезидентов в ОФЗ, по данным НРД, достиг исторического максимума к концу III квартала – 3,3 трлн руб. На рынке валютных свопов нерезиденты демонстрировали повышенную активность в рамках реализации сделок carry trade: объем их короткой позиции по валюте достигал в октябре рекордной величины – $30 млрд. На рынке акций продолжалась тенденция выхода нерезидентов, который сопровождался высоким спросом со стороны российских частных инвесторов и ростом фондовых индексов. Выход иностранных участников из российских акций с начала 2021 г. составил около $4,5 млрд, а приток в валютные свопы за этот же период – $23 млрд., отмечал ранее ЦБ.
Рост ставок в экономике пока не привел к снижению чистого процентного дохода (ЧПД) банковского сектора – он вырос за январь — сентябрь на 15% до 3 трлн руб. Чистая процентная маржа оставалась неизменной, ЧПД продолжил повышаться на фоне уверенного роста кредитного портфеля и благодаря существенной доле активов по плавающим ставкам (включая ОФЗ с переменным купоном). Банки удержали чистую процентную маржу в III квартале на уровне предыдущего квартала – 4,4% (3,9% без учета Сбербанка), следует из данных ЦБ. Этого банкам удается достичь благодаря высокой доле текущих счетов (41%) и активов по плавающей ставке (около 20%). Масштаб отрицательной переоценки облигаций на балансах банков носит ограниченный характер.
В будущем процентный риск из-за роста ставок в экономике может реализоваться в большем объеме из-за более быстрой переоценки пассивов по сравнению с активами в силу высокой доли краткосрочных пассивов, пишет ЦБ, а также в результате постепенного перераспределения средств в более дорогие срочные депозиты. Но возможные негативные последствия реализации процентного риска для банков несущественны на фоне значительного роста их прибыли в 2021 г. (2,1 трлн руб. за январь — октябрь) за счет других факторов, отмечает регулятор.
Потенциальные уязвимости
Среди потенциальных рисков ЦБ видит массовый приток на фондовый рынок частного инвестора: притоки вложений в акции и облигации нерезидентов за январь — сентябрь 2021 г. (616 млрд руб.) превысили притоки в иностранные ценные бумаги за весь 2020 г. (474 млрд руб.). Притоки вложений граждан в акции и облигации российских компаний также оставались на значительном уровне – 469 млрд руб.
Активное участие частных инвесторов с однотипными стратегиями теоретически может увеличивать волатильность рынка, подчеркивает ЦБ, но пока вложения граждан характеризуются умеренной концентрацией. Индикаторы системных рисков, возникающих вследствие роста вложений физических лиц в ценные бумаги, находятся в умеренной зоне. Рост иностранных вложений граждан пока привел к небольшому повышению валютизации сбережений – с 21,0% в начале 2021 г. до 21,6% на 1 октября 2021 г. Кроме того, на фоне повышения ставок по депозитам в рублях возрастает привлекательность срочных рублевых депозитов для населения. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, которую считает ЦБ, по итогам второй декады ноября выросла до 7,16% с 6,98%. Это рекордно высокий уровень с третьей декады июня 2019 г.
В то же время увеличиваются риски, связанные с вложениями населения в цифровые валюты. По различным косвенным оценкам, российские инвесторы являются одними из наиболее активных на рынке цифровых валют, пишет ЦБ: биткойн и другие цифровые валюты ничем не обеспечены, вложения в них могут быть полностью утеряны как по причине волатильности курса, так и в результате мошеннических действий и киберугроз.
Другая потенциальная угроза – развитие экосистем. Бесконтрольное развитие экосистем ведет к росту риска вынужденной поддержки (оказания финансовой помощи партнерам) у банков, развивающих экосистемы, усилению системной значимости бигтехов и появлению новых каналов заражения на финансовом рынке. В этой связи Банк России начнет усиленно регулировать вложения банков в непрофильные активы, а также введет надбавки к капиталу банков, которые развивают экосистемы (среди банков это Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф банк»).
ЦБ оценил готовность к ESG
ЦБ провел опрос 20 компаний из девяти углеродоемких отраслей для получения информация относительно их текущей деятельности, направленной на устойчивое развитие и отношение к ESG-рискам (англ. Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG) в целом. По результатам исследования выявлено, что большинство крупных экспортно ориентированных компаний уже начало работу в области устойчивого развития, но степень раскрытия информации в масштабах всей российской экономики, а также темпы перехода остаются недостаточными для соответствия мировым трендам в данной области.
Согласно полученным данным, 95% компаний выборки либо уже учитывают, либо планируют учитывать ESG-факторы в своей деятельности, но только у 70% опрошенных E-факторы оказались включены в стратегию и/или ключевые показатели компании, что говорит о недостаточном уровне учета факторов устойчивого развития при формировании стратегии деятельности организации и подтверждает текущую проблему недостаточного раскрытия информации.
Наиболее важными E-факторами для компаний являются выбросы парниковых газов (отметили 95% опрашиваемых), загрязнение окружающей среды (80%), изменение климата (65%), производство отходов (55%), истощение природных ресурсов (30%) и сокращение площади лесов (5%).
Раскрытие информации о ESG-рисках в виде нефинансовой отчетности, соответствующей международным стандартам раскрытия (TCFD, CDP, CDSB, GRI, IIRC, SASB и другие), распространено среди крупнейших компаний углеродоемких отраслей: 70% респондентов уже ведут подобную отчетность, еще 15% планируют начать в ближайшие один-два года. Более того, среди опрошенных компаний у 70% есть присвоенный ESG-рейтинг, при этом большинство из них имеют два и более рейтинга (21% респондентов имеют два рейтинга, 14% – три и 57% – четыре и более).
Третья вероятная уязвимость – это последствия глобального перехода к низкоуглеродной экономике, пишет ЦБ. Переход повлияет на многие отрасли российской экономики – от электроэнергетики до добычи полезных ископаемых. Переходные риски будут проявляться в падении выручки, росте операционных и капитальных затрат энергоемких компаний, что приведет к повышению их долговой нагрузки.
Анализ текущих стратегий компаний в сфере учета климатических рисков показал, что лишь некоторые крупнейшие представители углеродоемких отраслей имеют конкретные количественные цели по снижению воздействия на окружающую среду: многие компании из «коричневых» отраслей не раскрывают данные о своих выбросах парниковых газов. А доля затрат на экологию в выручке российских углеродоемких компаний из таких отраслей, как нефтегазовая, энергетическая и транспортная, значительно ниже, чем у зарубежных.