Путин подписал закон о переносе компенсации советских вкладов до 2025 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе сроков компенсации советских вкладов в Сбербанке, которые были сделаны до 20 июня 1991 г., еще на год — до 1 января 2025 г. Соответствующий документ о начале действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ был внесен правительством в конце сентября этого года. В 1995 г. государство гарантировало восстановление и обеспечение сохранности сбережений, которые были помещены во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 г. Речь также шла о вкладах по договорам личного страхования и вкладах в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 г.
Тогда было принято решение о том, что восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При переводе гарантированных сбережений россиян в целевые долговые обязательства РФ для их погашения в 2022 г. нужно будет 49,7 трлн руб., в 2023 г. – 51,8 трлн руб., в 2024-м – 53,9 трлн руб.
Приостановка компенсаций продлевалась ежегодно с 2003 г. из-за того, что правительство не разработало законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства государства. Кроме того, в стране отсутствуют финансовые источники для полной компенсации советских вкладов.