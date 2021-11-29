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Путин подписал закон о переносе компенсации советских вкладов до 2025 года

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Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе сроков компенсации советских вкладов в Сбербанке, которые были сделаны до 20 июня 1991 г., еще на год — до 1 января 2025 г. Соответствующий документ о начале действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ был внесен правительством в конце сентября этого года. В 1995 г. государство гарантировало восстановление и обеспечение сохранности сбережений, которые были помещены во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 г. Речь также шла о вкладах по договорам личного страхования и вкладах в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 г.

Тогда было принято решение о том, что восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При переводе гарантированных сбережений россиян в целевые долговые обязательства РФ для их погашения в 2022 г. нужно будет 49,7 трлн руб., в 2023 г. – 51,8 трлн руб., в 2024-м – 53,9 трлн руб.

Приостановка компенсаций продлевалась ежегодно с 2003 г. из-за того, что правительство не разработало законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства государства. Кроме того, в стране отсутствуют финансовые источники для полной компенсации советских вкладов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных