ВТБ: российские банки выдали ипотечные кредиты на 5,1 трлн рублей
По итогам 11 месяцев 2021 г. российские банки выдали ипотечные кредиты на сумму более 5 трлн руб., заявил в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!» заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«Нынешний год на рынке ипотеки России – исторический. Еще до декабря объем продаж впервые превысил знаковую отметку в 5 трлн рублей», — приводит слова Печатников пресс-служба ВТБ.
В пресс-службе кредитной организации отметили, что в ноябре спрос на ипотеку в ВТБ стал рекордным: за один месяц было выдано таких кредитов на 130 млрд руб., что превысило июньский пик выдачи ипотеки накануне пересмотра программы льготной ипотеки.
По мнению Печатникова, в 2022 г., несмотря на прогнозируемый рост ключевой ставки и как следствие – стоимости кредитов, спрос на ипотеку останется стабильно высоким. Основными факторами, которые поддержат потребительскую активность, станут льготные программы, условия по которым сегодня значительно выгоднее средней ставки по рынку, отметил Печатников.
Ранее сегодня глава ВТБ Андрей Костин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что кредитный портфель банка вырос на 18,4%, в основном за счёт ипотеки. «Это главный сегодня продукт, который востребован, даже несмотря на то, что сейчас тенденция к повышению ставок пошла. Мы за 11 месяцев впервые выдали триллион рублей ипотеки, что позволило улучшить жилищные условия где-то 300 тысячам семей», — сказал Костин (стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля).
В начале ноября Печатников заявлял, что объем ипотечных кредитов, предоставленных россиянам в 2021 г., может составить 5,8 трлн руб. В прошлом году банки выдали гражданам рекордные 1,7 млн ссуд на 4,27 трлн руб. По данным Объединенного кредитного бюро, за январь — октябрь 2021 г. жители страны оформили 1,48 млн ипотечных кредитов на 4,28 трлн руб., досрочно преодолев максимум 2020 г.
Спрос на ипотеку стал расти быстрыми темпами после того, как в апреле прошлого года правительство запустило льготную программу, позволяющую взять кредит на жилье в новостройке по ставке до 6,5% годовых. Максимальная сумма ссуды составляла 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов. Кроме того, ЦБ для поддержки экономики в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, снизил ключевую ставку до исторически минимальных 4,25% годовых. Это привело к повышенному спросу на недвижимость и резкому росту цен на жилье.
Несмотря на изменение условий льготной программы — повышение ставки до 7% и снижение предельной стоимости кредита до 3 млн руб. для всех регионов, спрос на ипотеку продолжает оставаться высоким, а цены на недвижимость растут. 22 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что квадратный метр жилья в России за последние полтора года подорожал в среднем на 39%, тогда как за семь предыдущих лет — с 2013 по 2020 г. — на 33%. Аналитики регулятора в своем докладе отметили, что быстрый рост цен на недвижимость привел к ухудшению показателя доступности жилья в 2021 г. по сравнению с началом 2020 г., снизив финансовую доступность ипотеки.