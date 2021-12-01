Костин исключил дефолт по облигациям «Роснано»

«Государству, считаю, здесь нужно установить более чёткий контроль за заимствованием госкорпораций особенно, потому что в конечном счёте ответственность на себя берет государство. Мы знаем с вами историю с ВЭБом, были проблемы по-моему до этого и с Роскосмосом. Мы помогаем как финансовый консультант и партнер, на этом наши роли ограничиваются», — подчеркнул он.