ЦБ заявил о риске закрытия 300 МФО из-за новых ограничений

«По нашим предварительным расчетам, в случае реализации данного законопроекта около 300 микрофинансовых организаций должны будут скорректировать свои бизнес-модели под новые правила, если хотят и дальше оставаться на этом рынке. Я думаю, что если они этого не сделают, то их финансовый результат будет отрицательным, и, соответственно, они вынуждены будут рынок покинуть принудительно», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).