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Финансы

ЦБ заявил о риске закрытия 300 МФО из-за новых ограничений

Ведомости

Около 300 микрофинансовых организаций (МФО) в России будут вынуждены уйти с рынка, если не пересмотрят свои бизнес-модели после принятия закона о снижении предельных ставок по займам, заявил заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин на конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, организованной ассоциацией «Наумир». Сейчас, по данным регулятора, в России действуют 1259 МФО.

«По нашим предварительным расчетам, в случае реализации данного законопроекта около 300 микрофинансовых организаций должны будут скорректировать свои бизнес-модели под новые правила, если хотят и дальше оставаться на этом рынке. Я думаю, что если они этого не сделают, то их финансовый результат будет отрицательным, и, соответственно, они вынуждены будут рынок покинуть принудительно», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

22 ноября депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект с поправками в закон «О потребительском кредите». Они предложили снизить ежедневную ставку по потребительским ссудам с текущего 1% до 0,8%, а максимальное значение полной стоимости кредита (ПСК) — с 365 до 292% годовых. Вдобавок законодатели предложили ограничить максимальный размер переплаты по процентам, неустойке, штрафам и платежам за дополнительные услуги для займов до года с 1,5 размера ссуды до 1,3.

Чистюхин заявил, что ЦБ поддерживает данные предложения. По мнению регулятора, они «позволят наилучшим образом откалибровать риск-аппетит легальных МФО, которые должны выдавать займы более надежным клиентам, с большей вероятностью возвращающих суммы, взятые в долг». 

В настоящий момент ЦБ видит рост закредитованности россиян. Так, некоторые граждане, оформляющие займы, не имеют возможности вернуть их. Доля заемщиков, направляющих на погашение долгов по ссудам более 80% ежемесячного дохода, сейчас составляет 44%, добавил Чистюхин.

Ранее по теме: Депутаты внесли законопроект о снижении максимальной ставки микрозаймов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных