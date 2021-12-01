ЦБ заявил о риске закрытия 300 МФО из-за новых ограничений
Около 300 микрофинансовых организаций (МФО) в России будут вынуждены уйти с рынка, если не пересмотрят свои бизнес-модели после принятия закона о снижении предельных ставок по займам, заявил заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин на конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, организованной ассоциацией «Наумир». Сейчас, по данным регулятора, в России действуют 1259 МФО.
«По нашим предварительным расчетам, в случае реализации данного законопроекта около 300 микрофинансовых организаций должны будут скорректировать свои бизнес-модели под новые правила, если хотят и дальше оставаться на этом рынке. Я думаю, что если они этого не сделают, то их финансовый результат будет отрицательным, и, соответственно, они вынуждены будут рынок покинуть принудительно», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).
22 ноября депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект с поправками в закон «О потребительском кредите». Они предложили снизить ежедневную ставку по потребительским ссудам с текущего 1% до 0,8%, а максимальное значение полной стоимости кредита (ПСК) — с 365 до 292% годовых. Вдобавок законодатели предложили ограничить максимальный размер переплаты по процентам, неустойке, штрафам и платежам за дополнительные услуги для займов до года с 1,5 размера ссуды до 1,3.
Чистюхин заявил, что ЦБ поддерживает данные предложения. По мнению регулятора, они «позволят наилучшим образом откалибровать риск-аппетит легальных МФО, которые должны выдавать займы более надежным клиентам, с большей вероятностью возвращающих суммы, взятые в долг».
В настоящий момент ЦБ видит рост закредитованности россиян. Так, некоторые граждане, оформляющие займы, не имеют возможности вернуть их. Доля заемщиков, направляющих на погашение долгов по ссудам более 80% ежемесячного дохода, сейчас составляет 44%, добавил Чистюхин.