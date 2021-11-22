Депутаты внесли законопроект о снижении максимальной ставки микрозаймов

Депутаты внесли законопроект о снижении максимальной ставки микрозаймовВ МФО прогнозируют уход с рынка 30% компаний и увеличение теневого сектора
Предельная ежедневная ставка по потребительскому кредиту может быть снижена с текущего 1% до 0,8%, а максимальное значение полной стоимости кредита (ПСК) – не превышать 292% годовых вместо текущих 365%. Соответствующие поправки в закон «О потребительском кредите» внесли депутаты комитета Госдумы по финансовому рынку и несколько сенаторов. Ограничение процентной ставки действует в основном для рынка микрозаймов на короткие сроки. Законодатели также предлагают ограничить максимальный размер переплаты по процентам, неустойке, штрафам и платежам за дополнительные услуги для займов до года с 1,5 размера ссуды до 1,3.
Предложение ограничить максимальный размер переплаты должно заработать с 1 июля 2022 г., указано в документе, а новые пороговые значения по ставке – через 90 дней с момента публикации принятого закона.
На прошлой неделе, 18 ноября, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ограничить доходность микрофинансовых организаций, которые «практически разоряют людей». Его поддержала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Настала пора, может быть, снизить максимальную ставку для микрофинансовых организаций. Пора это сделать и прожиточный минимум защитить», – отмечала она.
Ограничение процентной ставки по кредитам и займам ввели в январе 2018 г. Сначала ограничение было 2% в день, затем 1,5%, а с июля 2019 г. – не более 1% в день, или 365% годовых. Такие высокие ставки действуют для микрозаймов, которые выдают МФО: до 30 дней («до зарплаты») и среднесрочных займов от 30 до 365 дней.
Но в 2021 г. МФО подстроились под регуляторные ограничения, отмечают депутаты в пояснительной записке к законопроекту: ставки снизились, а продуктовые линейки стали разнообразнее – компании начали предлагать более длинные кредиты в сегменте среднесрочных займов от 30 до 365 дней. По итогам 2020 г. реальные располагаемые доходы населения снизились на 3,5%, а ограничение ставки позволит заемщикам сэкономить на платежах 5 млрд руб., указали авторы законопроекта.
В среднем в год заключается порядка 35 млн договоров по ставке в диапазоне 0,8–1% в день (292–365% в год), следует из пояснительной записки: это составляет 75% от общего количества договоров микрозайма. Продукты в этом диапазоне ставок предоставляют около 500 МФО (40% от общего количества организаций) с величиной портфеля 140 млрд руб. (45% портфеля в целом по рынку). Но анализ бизнес-моделей МФО позволяет сделать вывод о наличии у части компаний резервов для продолжения деятельности в условиях снижения процентной ставки, отмечают депутаты.
По последним данным ЦБ, среднерыночное значение ПСК (включает все затраты заемщика на обслуживание ссуды, в том числе комиссии или расходы на страховку) для МФО, рассчитанное ЦБ за III квартал, для ссуд сроком до 30 дней на сумму до 30 000 руб. составляет 353%, а на суммы свыше 30 000 – 126%. При сроке от 31 до 60 дней ПСК составляет 323% и 76% соответственно, от 61 до 181 дня – 318% и 290%. Для микрозаймов на срок более года ПСК находится в диапазоне от 33 до 45%. Микрозаймы под залог имущества заемщика – 65%.
Опрошенные «Ведомостями» ранее участники рынка говорили, что снижение предельной ставки приведет к потере рентабельности бизнеса, уходу компаний с рынка и росту доли теневого кредитования.
При текущих кредитных рисках для краткосрочных займов рентабельность при 1% в день находилась на нижней границе соотношения рисков и доходности, говорит председатель совета СРО «Мир» Эльман Мехтиев. Именно по этой причине компании, которые специализировались на таких продуктах, в последние два года развивают более долгосрочные потребительские займы. Большинство МФК и крупных МКК выдают займы по ставке ниже 1%, но чаще всего это «маркетинговые займы», цель которых не получить прибыль, а привлечь новых заемщиков, повысить лояльность проверенных, указал Мехтиев. Принятие законопроекта в среднесрочной перспективе приведет к значительному ужесточению требований к заемщикам и снижению выдач в сегменте краткосрочных займов.
Легальный рынок могут покинуть до 30% компаний, оценивает последствия генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. По ее мнению, в результате ужесточения требований доступ к кредитованию могут потерять несколько миллионов человек.
Если эти меры положительно повлияют на платежеспособность заемщиков, то их следует поддержать, сказал генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров. Но, добавил он, существует вероятность увеличения теневого сегмента.
Во II квартале 2021 г. рынок МФО вернулся к прежней динамике, отмечал ЦБ: портфель за квартал вырос на 7% (до 286 млрд руб.), что соответствует среднеквартальному темпу роста в 2019 г. За первое полугодие на МФО поступило 15 200 жалоб – на 23,3% больше, чем год назад, отметил регулятор. Доля категории жалоб на «навязывание дополнительных платных услуг при заключении договора займа» выросла на 16,8% против 4,7% в сопоставимом периоде прошлого года.
Чистая прибыль МФО по итогам первого полугодия выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – компании заработали 13,2 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) вернулась к допандемийным уровням: в целом по отрасли показатель составил 17,2%, а медианное значение ROE – 3,7%, что превышает уровни аналогичного периода прошлого года (13,8 и 2,1% соответственно).