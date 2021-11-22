Депутаты внесли законопроект о снижении максимальной ставки микрозаймов

При текущих кредитных рисках для краткосрочных займов рентабельность при 1% в день находилась на нижней границе соотношения рисков и доходности, говорит председатель совета СРО «Мир» Эльман Мехтиев. Именно по этой причине компании, которые специализировались на таких продуктах, в последние два года развивают более долгосрочные потребительские займы. Большинство МФК и крупных МКК выдают займы по ставке ниже 1%, но чаще всего это «маркетинговые займы», цель которых не получить прибыль, а привлечь новых заемщиков, повысить лояльность проверенных, указал Мехтиев. Принятие законопроекта в среднесрочной перспективе приведет к значительному ужесточению требований к заемщикам и снижению выдач в сегменте краткосрочных займов.