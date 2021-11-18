Набиуллина и Володин поддержали идею снизить максимальную ставку микрозаймов

Набиуллина и Володин поддержали идею снизить максимальную ставку микрозаймовВ МФО в ответ предупредили об уходе граждан к нелегальным кредиторам
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала идею депутатов снизить максимальную ставку для микрозаймов в микрофинансовых организациях (МФО), заявила она в ходе выступления в Госдуме: «Настала пора, может быть, снизить максимальную ставку для микрофинансовых организаций. Пора это сделать и прожиточный минимум защитить».
С июля 2019 г. максимальный размер ставки микрозайма в МФО был ограничен с 1,5 до 1% в день (365% в год).
Идею снижения ставки поддержал и председатель Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что текущие 365% «практически разоряют людей». «Мы должны думать о людях, а не о тех, кто занимается ростовщичеством на этой теме», – сказал спикер Госдумы.
Среднерыночное значение полной стоимости займов (ПСК) для МФО, рассчитанное ЦБ за III квартал, для ссуд сроком до 30 дней на сумму до 30 000 руб. составляет 353%, а на суммы свыше 30 000 – 126%. При сроке от 31 до 60 дней ПСК составляет 323% и 76% соответственно, от 61 до 181 дня – 318% и 290%. Для микрозаймов на срок более года ПСК находится в диапазоне от 33 до 45%. Микрозаймы под залог имущества заемщика – 65%.
Во II квартале 2021 г. рынок МФО вернулся к прежней динамике, отмечал ЦБ: портфель за квартал вырос на 7% (до 286 млрд руб.), что соответствует среднеквартальному темпу роста в 2019 г. За первое полугодие на МФО поступило 15 200 жалоб – на 23,3% больше, чем год назад, отметил регулятор. Доля категории жалоб «навязывание дополнительных платных услуг при заключении договора займа» выросла на 16,8% против 4,7% в сопоставимом периоде прошлого года.
Ставка 1% в день была компромиссным решением, говорит директор СРО «Мир» Елена Стратьева: этот порог значительно сокращал «цену» денег для заемщиков, но при этом сохранял рентабельность у компаний, пусть и на достаточно низком уровне. По словам Стратьевой, в первую очередь снижение ставки приведет к сокращению количества компаний, выдающих краткосрочные займы (часть МФО уйдет с рынка совсем, часть – переориентируется на долгосрочные займы), а также дальнейшему ужесточению требований к потенциальным заемщикам. Снижение ставки ощутимо отразится на рынке микрофинансирования и приведет к снижению рентабельности бизнеса, вследствие чего можно ожидать ухода большого количества игроков, согласна генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.
Доля просроченных более чем на 90 дней долгов в портфеле МФО в II квартале сохранилась на уровне 28,6%. При этом доля «молодых» долгов (с просрочкой менее чем на 90 дней), напротив, выросла. На конец II квартала она составила 11%, что является максимумом за рассматриваемый период с середины 2018 г.
Чистая прибыль МФО по итогам первого полугодия выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – компании заработали 13,2 млрд руб. Рентабельность капитала вернулась к уровням, которые наблюдались до пандемии и введения регуляторных требований к МКК (минимальный размер капитала увеличен с 10 000 до 1 млн руб.), отмечалось в обзоре ЦБ. Показатель рентабельности капитала (ROE) МФО в целом по отрасли составил 17,2%, а медианное значение ROE – 3,7%, что превышает уровни аналогичного периода прошлого года (13,8 и 2,1% соответственно). Разрыв между средним и медианным размером ROE свидетельствует о низкой рентабельности среди небольших участников, отмечал ЦБ.
Вместе с тем, продолжает Стратьева, в долгосрочной перспективе на качество портфелей тех компаний, которые останутся на рынке, мера повлияет положительно. Но главная проблема в другом: куда будет направлен нереализованный спрос? «И здесь ответ очевиден – теневой рынок, где как выдавались заемные средства под ставку выше той, что на микрофинансовом легальном рынке, так и будут выдаваться», – полагает Стратьева. Но пока большинство случаев выдачи нелегальными кредиторами заемных средств не получат должного «преследования», сокращения нелегального рынка не будет, считает она. Об уходе граждан к нелегальным кредиторам также предупреждает и Хорошко: люди будут обращаться к тем, которые не соблюдают требования законодательства, в том числе бесконтрольно устанавливая процентные ставки на уровне 2%, 3% в день и т. д.
В результате нововведения рынок наверняка будет наблюдать дальнейшее сокращение государственного реестра МФО, ужесточение требований к клиентам и снижение выдач займов, отмечает генеральный директор МФК «Займер» (Robocash Group) Роман Макаров. Адаптироваться к нововведениям в большей степени смогут игроки, которые компенсируют ограничения для своего бизнеса за счет дальнейшего формирования качественных портфелей, еще более качественных, чем сейчас, заключил он.
Ранее микрофинансисты захотели выдавать кредитные карты, говорилось в стратегии крупнейшего объединения МФО – СРО «Мир». Сейчас у них такой возможности нет. Компании предлагают создать новый тип организаций, которые займут промежуточное положение между МФО и банками с базовой лицензией. Требования к капиталу микрофинансовых компаний сейчас составляют 70 млн руб., а для банков с базовой лицензией – 300 млн руб. По идее микрофинансистов, новый тип компаний будет иметь капитал от 150 млн руб., то есть вдвое меньше самых маленьких банков. В обмен на более высокий капитал микрофинансисты хотят право выдавать кредиты и кредитки.