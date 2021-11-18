Набиуллина и Володин поддержали идею снизить максимальную ставку микрозаймов

Вместе с тем, продолжает Стратьева, в долгосрочной перспективе на качество портфелей тех компаний, которые останутся на рынке, мера повлияет положительно. Но главная проблема в другом: куда будет направлен нереализованный спрос? «И здесь ответ очевиден – теневой рынок, где как выдавались заемные средства под ставку выше той, что на микрофинансовом легальном рынке, так и будут выдаваться», – полагает Стратьева. Но пока большинство случаев выдачи нелегальными кредиторами заемных средств не получат должного «преследования», сокращения нелегального рынка не будет, считает она. Об уходе граждан к нелегальным кредиторам также предупреждает и Хорошко: люди будут обращаться к тем, которые не соблюдают требования законодательства, в том числе бесконтрольно устанавливая процентные ставки на уровне 2%, 3% в день и т. д.