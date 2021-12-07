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Финансы

Набиуллина сравнила современных потребителей с «продающими за бусы аборигенами»

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Современные потребители за доступ к сервисам и услугам готовы продать свои данные «за бусы», как «аборигены», заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии форума «Финополис 2021».

«Возможно, мы сейчас находимся в ситуации, когда, как аборигены за бусы, готовы продать что-то несоизмеримо более ценное — свои данные. И с этими данными — право выбора. Не успеем мы чего-то пожелать, как среда вокруг нас это предлагает. И точно ли это то, что нам нужно? Сможем ли мы в этой ситуации такого изобилия предложений сохранить здравое отношение?» — сказала она, открывая дискуссию. 

Данную тему Набиуллина подняла в контексте современных технологий, которые, по ее словам, «окутали» и «опутали» людей. «В один клик можно получить то, что человек хочет, и получить даже то, о потребности в чем он не догадывался», — отметила глава ЦБ, задавшись вопросом, чем человек платит за удобство, комфорт и дешевизну.

В этой связи она указала на необходимость регулирования экосистем, в том числе для снижения рисков монополизации ими рынка. Набиуллина напомнила, что сейчас ЦБ разрабатывает варианты такого регулирования и обсуждает их с участниками рынка. 

Набиуллина привела пример «Сбера», ВТБ и Альфа-банка, которые по-разному подходят к созданию экосистем. Так, первый, по словам председателя ЦБ, «готов скупить всех лучших поставщиков и предложить человеку идеальный мир вокруг него» и руководствуется принципом «если хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам». Второй работает как «связка» между поставщиками и клиентами, а третий не хочет «уходить на чужие поляны» и стремится «сделать хорошо» то, в чем является специалистом.

О намерении регулировать экосистемы ЦБ объявил в апреле этого года. Как пояснил регулятор, неконтролируемое развитие таковых на базе банков может стать угрозой для кредиторов и вкладчиков, финансовой стабильности, а также спровоцировать рост и без того высокой доли активов, не имеющих требований по возврату на капитал. 

ЦБ предложил ввести понятие иммобилизованных активов (ИА), в которые войдут и экосистемы. К таковым планируется относить и материальное имущество (вложения в IT-инфраструктуру, недвижимость, транспорт), и нематериальные активы (дата-сеты, программное обеспечение, интеллектуальные права, бренд). Лимит вложений в ИА может быть ограничен 30% от регулятивного капитала — это так называемый риск-чувствительный лимит (РЧЛ). Разным группам активов будет присваиваться коэффициент иммобилизации (КИ) от 1 до 5 для расчета вычета из капитала — на него умножат стоимость непрофильного актива. Если лимит превышен, то «лишние» активы нужно будет либо покрыть капиталом, либо продать.

Ранее по теме: Набиуллина, Греф, Костин и Авен рассказали о своем отношении к метавселенным

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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