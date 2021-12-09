Госдума приняла закон о внедрении антиотмывочной платформы ЦБ

Клиентам из зоны высокого риска могут запретить проводить ряд операций и обслуживаться в банках; последние смогут отказывать в проведении транзакций таких клиентов по списанию, переводам или уменьшению остатков средств на счете, а также выдаче или переводу денег на другой счет при расторжении договора. Им будет доступен только ограниченный набор операций для обеспечения жизнедеятельности и расчетов с госорганами, кредиторами или работниками. К клиентам из средней группы полная остановка транзакций и отказ в выдаче средств применяться не будут, но банк сможет при наличии подозрений в отмывании денег отказать им в открытии банковского счета и в проведении операций. Клиентам с низким уровнем риска не будут отказывать в открытии банковского счета, проведении операций по переводу денежных средств иным юрлицам и ИП, которые имеют аналогичный уровень риска.