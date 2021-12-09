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Госдума приняла закон о внедрении антиотмывочной платформы ЦБ

Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о внедрении в России антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» на базе ЦБ.

Согласно закону, ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом будет присваивать банковским клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям определенный уровень риска (низкий, средний или высокий) в зависимости от степени риска проведения подозрительных операций.

Клиентам из зоны высокого риска могут запретить проводить ряд операций и обслуживаться в банках; последние смогут отказывать в проведении транзакций таких клиентов по списанию, переводам или уменьшению остатков средств на счете, а также выдаче или переводу денег на другой счет при расторжении договора. Им будет доступен только ограниченный набор операций для обеспечения жизнедеятельности и расчетов с госорганами, кредиторами или работниками. К клиентам из средней группы полная остановка транзакций и отказ в выдаче средств применяться не будут, но банк сможет при наличии подозрений в отмывании денег отказать им в открытии банковского счета и в проведении операций. Клиентам с низким уровнем риска не будут отказывать в открытии банковского счета, проведении операций по переводу денежных средств иным юрлицам и ИП, которые имеют аналогичный уровень риска.

Низкий уровень риска будет присваиваться платформой тем, кто ведет хозяйственную деятельность без «примеси» сомнительных операций, средний — тем, кто совмещает реальную и теневую части хозяйственной деятельности, способствуя при этом выводу средств крупных клиентов в теневой сектор, и ведет деятельность в секторах экономики с повышенными рисками. Высокий уровень риска будет присваиваться банковским клиентам, которые не ведут реальной хозяйственной деятельности, регистрируются на подставных физлиц и контролируются третьими лицами, препятствуют установлению бенефициаров сомнительных операций налоговыми органами и силовиками, а также обеспечивают расчеты теневого сектора экономики.

ЦБ сможет размещать на своем сайте справочную информацию о том, к каким группам риска отнесены клиенты кредитных организаций. Порядок раскрытия информации и доступа к ней определит нормативный акт ЦБ.

Кроме того, принятый закон разрешит компаниям, работающим с деньгами, включая банки, страховые компании и профучастников рынка ценных бумаг, обновлять информацию о бенефициарных владельцах компаний из группы низкого риска раз в три года. Сейчас это нужно делать не реже раза в год (исключение составляют негосударственные пенсионные фонды и регистраторы, для которых этот срок составляет три года).

О намерении создать платформу ЦБ заявил еще в 2019 г. В ноябре 2020 г. соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Думу, однако впоследствии отозван из-за критики со стороны банков. В феврале 2021 г. была представлена обновленная версия, в которой предлагалось разрешить банкам самостоятельно оценивать своих клиентов, а платформу сделать «дополнительным информационным ресурсом».

Ранее по теме: ЦБ заявил о планах распространить свою «антиотмывочную» платформу на физлиц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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