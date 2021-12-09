Госдума приняла закон о внедрении антиотмывочной платформы ЦБ
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о внедрении в России антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» на базе ЦБ.
Согласно закону, ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом будет присваивать банковским клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям определенный уровень риска (низкий, средний или высокий) в зависимости от степени риска проведения подозрительных операций.
Клиентам из зоны высокого риска могут запретить проводить ряд операций и обслуживаться в банках; последние смогут отказывать в проведении транзакций таких клиентов по списанию, переводам или уменьшению остатков средств на счете, а также выдаче или переводу денег на другой счет при расторжении договора. Им будет доступен только ограниченный набор операций для обеспечения жизнедеятельности и расчетов с госорганами, кредиторами или работниками. К клиентам из средней группы полная остановка транзакций и отказ в выдаче средств применяться не будут, но банк сможет при наличии подозрений в отмывании денег отказать им в открытии банковского счета и в проведении операций. Клиентам с низким уровнем риска не будут отказывать в открытии банковского счета, проведении операций по переводу денежных средств иным юрлицам и ИП, которые имеют аналогичный уровень риска.
Низкий уровень риска будет присваиваться платформой тем, кто ведет хозяйственную деятельность без «примеси» сомнительных операций, средний — тем, кто совмещает реальную и теневую части хозяйственной деятельности, способствуя при этом выводу средств крупных клиентов в теневой сектор, и ведет деятельность в секторах экономики с повышенными рисками. Высокий уровень риска будет присваиваться банковским клиентам, которые не ведут реальной хозяйственной деятельности, регистрируются на подставных физлиц и контролируются третьими лицами, препятствуют установлению бенефициаров сомнительных операций налоговыми органами и силовиками, а также обеспечивают расчеты теневого сектора экономики.
ЦБ сможет размещать на своем сайте справочную информацию о том, к каким группам риска отнесены клиенты кредитных организаций. Порядок раскрытия информации и доступа к ней определит нормативный акт ЦБ.
Кроме того, принятый закон разрешит компаниям, работающим с деньгами, включая банки, страховые компании и профучастников рынка ценных бумаг, обновлять информацию о бенефициарных владельцах компаний из группы низкого риска раз в три года. Сейчас это нужно делать не реже раза в год (исключение составляют негосударственные пенсионные фонды и регистраторы, для которых этот срок составляет три года).
О намерении создать платформу ЦБ заявил еще в 2019 г. В ноябре 2020 г. соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Думу, однако впоследствии отозван из-за критики со стороны банков. В феврале 2021 г. была представлена обновленная версия, в которой предлагалось разрешить банкам самостоятельно оценивать своих клиентов, а платформу сделать «дополнительным информационным ресурсом».