ЦБ назвал адресную помощь гражданам альтернативой прямому регулированию цен

В конце 2020 г. президент России Владимир Путин указал правительству на существенное подорожание сахара и подсолнечного масла. По данным Росстата, тогда цены на эти продукты выросли в годовом выражении на 64,5 и 25,9% соответственно. Чтобы сдержать рост стоимости данных товаров, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение с Минсельхозом и Минпромторгом, согласно которому максимальная отпускная цена на подсолнечное масло была установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена — 110 руб. за литр, а стоимость сахара — на уровне 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно. Такие цены на первый из товаров действовали до 1 октября 2021 г., на второй — до 1 июня. Сейчас правительство не планирует заключать с ритейлерами и производителями новые соглашения, заявил 3 декабря статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.