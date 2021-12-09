ЦБ назвал адресную помощь гражданам альтернативой прямому регулированию цен
Прямое регулирование цен на рынках позволяет стабилизировать цены лишь в краткосрочной перспективе, однако впоследствии это ведет к дисбалансу и влечет за собой негативные эффекты для регулируемых отраслей и экономики в целом, говорится в аналитической записке Центробанка «Регулирование цен: когда нужно остановиться?». Альтернативой этому может стать адресная поддержка граждан, считают в ЦБ.
«С социальной точки зрения адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения выступает более предпочтительной и эффективной альтернативой регулированию потребительских цен. Кроме того, такая форма поддержки вносит значительно меньше искажений в динамику экономической активности, инфляции и инфляционных ожиданий», — говорится в документе.
ЦБ назвал несколько долгосрочных последствий регулирования цен, которые в итоге приводят к подорожанию товаров:
- Сокращение инвестиций и объемов производства товаров, цены на которые регулируются, в первую очередь, со стороны малого бизнеса, не вовлеченного в полный цикл производства. Это, в свою очередь, может привести к потере конкурентоспособности отечественных производителей на мировых рынках. Тогда стоимость товаров увеличивается из-за ухудшения соотношения между спросом и предложением и из-за возможного роста зависимости от импорта;
- Краткосрочные эффекты от регулирования цен часто «создают искушение» продолжать использовать данные меры;
- Регулирование цен на одни товары может привести к регулированию других в рамках производственной цепочки;
- При введении регулирования цен данные о спросе и предложении передаются некорректно. Это тормозит рост объемов предложения в ответ на увеличение спроса и тем самым поддерживает дисбаланс между ними в течение длительного времени. Это мешает конкуренции;
- Растут риски дефицита и роста объемов теневой торговли, увеличиваются издержки государства по борьбе с ней.
В ЦБ также указали на негативные эффекты от косвенного регулирования цен. Примером такого является в том числе введение экспортных пошлин. Такие меры могут помочь сгладить колебания внутренних цен, но не защитят от роста мировых цен в дальнейшем, говорится в документе регулятора.
В конце 2020 г. президент России Владимир Путин указал правительству на существенное подорожание сахара и подсолнечного масла. По данным Росстата, тогда цены на эти продукты выросли в годовом выражении на 64,5 и 25,9% соответственно. Чтобы сдержать рост стоимости данных товаров, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение с Минсельхозом и Минпромторгом, согласно которому максимальная отпускная цена на подсолнечное масло была установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена — 110 руб. за литр, а стоимость сахара — на уровне 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно. Такие цены на первый из товаров действовали до 1 октября 2021 г., на второй — до 1 июня. Сейчас правительство не планирует заключать с ритейлерами и производителями новые соглашения, заявил 3 декабря статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.