Минпромторг исключил заключение новых соглашений о сдерживании цен на продукты
Правительство не планирует заключать с ритейлерами и производителями новые соглашения о сдерживании цен на продукты питания, сообщил в кулуарах Национального дня РФ на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2020» статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
«Нет», — ответил он на вопрос, собираются ли власти заключать новые соглашения. «Считаем, что сейчас достаточно эффективно сложилась работа с производителями продуктов питания, с сетями. Сети очень ответственно подходят — минимальные наценки, поэтому пока ни о каких соглашениях речь не идет», — сказал замминистра агентству ТАСС.
В конце 2020 г. президент России Владимир Путин указал правительству на существенное подорожание сахара и подсолнечного масла. По данным Росстата, тогда цены на эти продукты выросли в годовом выражении на 64,5 и 25,9% соответственно. Чтобы сдержать рост стоимости данных товаров, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение с Минсельхозом и Минпромторгом, согласно которому максимальная отпускная цена на подсолнечное масло была установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена — 110 руб. за литр, а стоимость сахара — на уровне 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно. Такие цены на первый из товаров действовали до 1 октября 2021 г., на второй — до 1 июня.
По данным Минэкономразвития на 29 ноября 2021 г., сахар подорожал на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсолнечное масло — на 10,84%. Продовольственная инфляция в России к указанной дате составила 10,34%. Это выше уровня общей годовой инфляции, достигшей 8,38% при цели Центробанка в 4%.
15 ноября РБК сообщил, что вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе подготовить предложения по недопущению роста внутренних цен на белый сахар и растительное масло. Сделать это ведомства должны «с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие». Минсельхоз предложил закупать сахар в специальный интервенционный фонд в течение следующих двух лет и не исключил повышения экспортной пошлины на подсолнечное масло.