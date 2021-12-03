Газета
Экономика

Минпромторг исключил заключение новых соглашений о сдерживании цен на продукты

Ведомости

Правительство не планирует заключать с ритейлерами и производителями новые соглашения о сдерживании цен на продукты питания, сообщил в кулуарах Национального дня РФ на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2020» статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Нет», — ответил он на вопрос, собираются ли власти заключать новые соглашения. «Считаем, что сейчас достаточно эффективно сложилась работа с производителями продуктов питания, с сетями. Сети очень ответственно подходят — минимальные наценки, поэтому пока ни о каких соглашениях речь не идет», — сказал замминистра агентству ТАСС.

В конце 2020 г. президент России Владимир Путин указал правительству на существенное подорожание сахара и подсолнечного масла. По данным Росстата, тогда цены на эти продукты выросли в годовом выражении на 64,5 и 25,9% соответственно. Чтобы сдержать рост стоимости данных товаров, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение с Минсельхозом и Минпромторгом, согласно которому максимальная отпускная цена на подсолнечное масло была установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена — 110 руб. за литр, а стоимость сахара — на уровне 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно. Такие цены на первый из товаров действовали до 1 октября 2021 г., на второй — до 1 июня.

По данным Минэкономразвития на 29 ноября 2021 г., сахар подорожал на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсолнечное масло — на 10,84%. Продовольственная инфляция в России к указанной дате составила 10,34%. Это выше уровня общей годовой инфляции, достигшей 8,38% при цели Центробанка в 4%.

15 ноября РБК сообщил, что вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе подготовить предложения по недопущению роста внутренних цен на белый сахар и растительное масло. Сделать это ведомства должны «с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие». Минсельхоз предложил закупать сахар в специальный интервенционный фонд в течение следующих двух лет и не исключил повышения экспортной пошлины на подсолнечное масло.

Ранее по теме: Минсельхоз разработал новые меры по сдерживанию роста цен на сахар и масло

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных