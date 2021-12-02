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Экономика

Минсельхоз разработал новые меры по сдерживанию роста цен на сахар и масло

Ведомости

Министерство сельского хозяйства предложило закупать сахар в специальный интервенционный фонд в течение следующих двух лет и не исключило повышения экспортной пошлины на подсолнечное масло для сдерживания роста цен на эти продукты, сообщил Forbes со ссылкой на представителя Минсельхоза.

Также министерство предложило ввести льготы для тех, кто будет импортировать сахар в Россию, в 2022 г. Увеличение производства подсолнечника в России в этом году также поможет стабилизировать рынок подсолнечного масла, добавили в Минсельхозе. Министерство разработало предложения по сдерживанию цен на сахар и масло по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, они будут внесены на рассмотрение в правительство, добавили в Минсельхозе.

По данным Росстата, годовое удорожание сахара в России по итогам октября составило 11,32%, подсолнечного масла — 16,31%. По сравнению с сентябрем стоимость этих товаров выросла на 2,03 и 0,58% соответственно. По итогам прошлого года сахар подорожал на 64,54%, а подсолнечное масло — на 25,91%. В итоге в октябре 2021 г. сахар в рознице торговался в среднем по 52,8 руб. за кг, масло — по 123,6 руб. за литр.

В конце 2020 г. на существенное повышение цен на данную продукцию указал правительству президент России Владимир Путин. В итоге ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение с Минсельхозом и Минпромторгом, согласно которому максимальная отпускная цена на подсолнечное масло была установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена — 110 руб. за литр, а стоимость сахара — на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Такие цены на первый из товаров действовали до 1 октября 2021 г., на второй — до 1 июня. В дальнейшем власти решили меру не продлевать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных