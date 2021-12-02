Минсельхоз разработал новые меры по сдерживанию роста цен на сахар и масло
Министерство сельского хозяйства предложило закупать сахар в специальный интервенционный фонд в течение следующих двух лет и не исключило повышения экспортной пошлины на подсолнечное масло для сдерживания роста цен на эти продукты, сообщил Forbes со ссылкой на представителя Минсельхоза.
Также министерство предложило ввести льготы для тех, кто будет импортировать сахар в Россию, в 2022 г. Увеличение производства подсолнечника в России в этом году также поможет стабилизировать рынок подсолнечного масла, добавили в Минсельхозе. Министерство разработало предложения по сдерживанию цен на сахар и масло по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, они будут внесены на рассмотрение в правительство, добавили в Минсельхозе.
По данным Росстата, годовое удорожание сахара в России по итогам октября составило 11,32%, подсолнечного масла — 16,31%. По сравнению с сентябрем стоимость этих товаров выросла на 2,03 и 0,58% соответственно. По итогам прошлого года сахар подорожал на 64,54%, а подсолнечное масло — на 25,91%. В итоге в октябре 2021 г. сахар в рознице торговался в среднем по 52,8 руб. за кг, масло — по 123,6 руб. за литр.
В конце 2020 г. на существенное повышение цен на данную продукцию указал правительству президент России Владимир Путин. В итоге ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение с Минсельхозом и Минпромторгом, согласно которому максимальная отпускная цена на подсолнечное масло была установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена — 110 руб. за литр, а стоимость сахара — на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Такие цены на первый из товаров действовали до 1 октября 2021 г., на второй — до 1 июня. В дальнейшем власти решили меру не продлевать.