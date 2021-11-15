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Экономика

Абрамченко поручила представить меры по сдерживанию роста цен на сахар и масло

Ведомости

Вице-премьер России Виктория Абрамченко 8 ноября направила в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поручение подготовить предложения по недопущению роста внутренних цен на белый сахар и растительное масло. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ. 

По информации издания, главным исполнителем поручения является Минсельхоз. Вдобавок Абрамченко поручила членам правительства представить прогноз по внутренним ценам на сахар и растительное масло. Предложения по сдерживанию удорожания этой продукции чиновница попросила подготовить «с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие».

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в октябре мировые цены на сахар немного снизились в годовом выражении после того, как непрерывно росли на протяжении шести месяцев. Стоимость этого товара остается высокой на фоне опасений сокращения производства в Бразилии, которая является крупнейшим производителем и экспортером сахара. Как ранее писал Bloomberg, удорожание сахара связано также с энергетическим кризисом в Европе: дело в том, что ведущие мировые экспортеры начали более активно перерабатывать сахарный тростник в биотопливо — этанол.

В то же время мировые цены на пальмовое масло растут пять месяцев подряд. Это обусловлено опасениями от низких объемов производства в Малайзии, где не хватает работников-мигрантов. Высокие мировые цены сохраняются и на рапсовое масло из-за дефицита предложения и высокого спроса, уточняет РБК.

По данным Росстата, годовое удорожание сахара в России по итогам октября составило 11,32%, подсолнечного масла — 16,31%. По сравнению с сентябрем стоимость этих товаров выросла на 2,03 и 0,58% соответственно. По итогам прошлого года сахар подорожал на 64,54%, а подсолнечное масло — на 25,91%. В итоге в октябре 2021 г. сахар в рознице торговался в среднем по 52,8 руб. за кг, масло — по 123,6 руб. за литр.

В конце 2020 г. на существенное повышение цен на данную продукцию указал правительству президент России Владимир Путин. В итоге ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение с Минсельхозом и Минпромторгом, согласно которому максимальная отпускная цена на подсолнечное масло была установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена — 110 руб. за литр, а стоимость сахара — на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Такие цены на первый из товаров действовали до 1 октября 2021 г., на второй — до 1 июня. В дальнейшем власти решили меру не продлевать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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