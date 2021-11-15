Абрамченко поручила представить меры по сдерживанию роста цен на сахар и масло

В конце 2020 г. на существенное повышение цен на данную продукцию указал правительству президент России Владимир Путин. В итоге ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение с Минсельхозом и Минпромторгом, согласно которому максимальная отпускная цена на подсолнечное масло была установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена — 110 руб. за литр, а стоимость сахара — на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Такие цены на первый из товаров действовали до 1 октября 2021 г., на второй — до 1 июня. В дальнейшем власти решили меру не продлевать.