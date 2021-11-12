Минсельхоз предложил меры по снижению цен на «борщевой набор»

В качестве еще одной меры для снижения цен на овощи Минсельхоз предложил ввести хранилища овощей мощностью 313 900 т. «При сборах 5,5 млн т овощей объем хранилищ у нас на 1,6 млн т. Часть овощей продается в сезон, когда хранилища не нужны, часть идет на переработку, но всё же значительная часть поступает в хранилища. По нашим оценкам, их дефицит оценивается в 1 млн т овощей», — рассказал исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.