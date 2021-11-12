Минсельхоз предложил меры по снижению цен на «борщевой набор»
Министерство сельского хозяйства России предложило к 2025 г. на 14% по сравнению с 2020 г., до 108 300 га, нарастить площади под выращивание продуктов из «борщевого набора» — моркови, капусты, лука, свеклы и картофеля — для борьбы с ростом цен. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ведомства, направленное в правительство 26 октября.
Подготовить предложения по снижению стоимости продукции министерству ранее поручила вице-премьер Виктория Абрамченко. В итоге она хочет на 20% увеличить посевные под морковь — до 26 000 га; на 14,5% до 34 700 га — под капусту; на 12,7% до 30 100 га — под лук; на 8% до 17 500 га — под свеклу; на 7% до 302 500 га — под картофель.
В качестве еще одной меры для снижения цен на овощи Минсельхоз предложил ввести хранилища овощей мощностью 313 900 т. «При сборах 5,5 млн т овощей объем хранилищ у нас на 1,6 млн т. Часть овощей продается в сезон, когда хранилища не нужны, часть идет на переработку, но всё же значительная часть поступает в хранилища. По нашим оценкам, их дефицит оценивается в 1 млн т овощей», — рассказал исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.
Овощи стали лидерами среди базовых продуктов в России по темпам удорожания. По данным Росстата, свекла в июне стоила 92 руб. за кг после 33 руб. годом ранее, морковь — 82 руб. за кг после 40 руб., картофель — 58 руб. за кг после 38 руб., капуста — 38 руб. за кг после 28 руб. Подешевел только лук: примерно на 1 руб., до 37 руб. за кг.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что удорожание овощей и фруктов в сентябре не типично для России, однако в месячном выражении те подорожали на 1,8%, а в годовом — на 15,2%. Глава ведомства отметил, что с 1998 г. в сентябре дефляция по овощам не наблюдалась лишь однажды, в 2010 г.
Рост цен на плодоовощную продукцию Решетников тогда связал с существенным отставанием темпов уборки урожая. «Основная причина — низкие темпы уборки из-за погоды. А также нехватка рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений», — сказал он.