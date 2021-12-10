ЦБ перечислил риски использования больших данных в финансовом секторе

- Методологические, в том числе те, что связаны с качеством данных. Они появляются в случае использовании больших данных в риск-менеджменте и при оптимизации операционной деятельности. В ЦБ утверждают, что все еще непонятно, как лучше выбрать данные, обработать их и агрегировать, а также с помощью каких инструментов интегрировать результаты анализа со сведениями из традиционных источников. Кроме того, важен уровень фактчекинга и применение разных независимых друг от друга источников;