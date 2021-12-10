ЦБ предложит разрешить банкам передачу обезличенных кредитных историй клиентов

В документе отмечается, что в сфере оборота обезличенных персональных данных пока существует «ряд правовых пробелов». Так, в действующем законодательстве не закреплено понятие обезличенных данных и не предусмотрен порядок их обработки. Это касается и передачи таких данных третьим лицам без согласия гражданина.