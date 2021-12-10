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Финансы

ЦБ предложит разрешить банкам передачу обезличенных кредитных историй клиентов

Ведомости

Банк России совместно с правительством готовит поправки в Закон о персональных данных, которые закрепят подходы к обработке обезличенных данных. Об этом говорится в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на 2022-2024 гг., опубликованном ЦБ 10 декабря.

Изменения, которые разрабатывает ЦБ, введут в законодательство понятие «обезличенные кредитные истории» и позволят банкам передавать их третьим лицам. Кроме того, планируется разрешить любым организациям использовать такие данные в аналитических целях.

В документе отмечается, что в сфере оборота обезличенных персональных данных пока существует «ряд правовых пробелов». Так, в действующем законодательстве не закреплено понятие обезличенных данных и не предусмотрен порядок их обработки. Это касается и передачи таких данных третьим лицам без согласия гражданина.

Сейчас обработка обезличенных персональных данных без согласия клиента возможна только для ведения статистики или исследований. Как указывает ЦБ, такое ограничение не позволяет использовать накопленный массив данных для развития и внедрения новых технологий и продуктов.

Авторы проекта считают, что это поможет любым организациям использовать микроданные без риска утечки данных физлиц и компаний в аналитических целях — например, для разработки маркетинговых стратегий или скоринговых моделей для оценки платежеспособности клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных