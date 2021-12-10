ЦБ предложит разрешить банкам передачу обезличенных кредитных историй клиентов
Банк России совместно с правительством готовит поправки в Закон о персональных данных, которые закрепят подходы к обработке обезличенных данных. Об этом говорится в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на 2022-2024 гг., опубликованном ЦБ 10 декабря.
Изменения, которые разрабатывает ЦБ, введут в законодательство понятие «обезличенные кредитные истории» и позволят банкам передавать их третьим лицам. Кроме того, планируется разрешить любым организациям использовать такие данные в аналитических целях.
В документе отмечается, что в сфере оборота обезличенных персональных данных пока существует «ряд правовых пробелов». Так, в действующем законодательстве не закреплено понятие обезличенных данных и не предусмотрен порядок их обработки. Это касается и передачи таких данных третьим лицам без согласия гражданина.
Сейчас обработка обезличенных персональных данных без согласия клиента возможна только для ведения статистики или исследований. Как указывает ЦБ, такое ограничение не позволяет использовать накопленный массив данных для развития и внедрения новых технологий и продуктов.
Авторы проекта считают, что это поможет любым организациям использовать микроданные без риска утечки данных физлиц и компаний в аналитических целях — например, для разработки маркетинговых стратегий или скоринговых моделей для оценки платежеспособности клиентов.