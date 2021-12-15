Число выданных россиянам кредитов наличными сокращается третий месяц подряд

Сильнее всего количество предоставленных населению кредитов наличными (среди 30 регионов-лидеров по данному виду кредитования) снизилось в месячном выражении в Тюменской области — на 6,1%. Также высокие показатели падения зафиксированы в Приморском (-6%) и Пермском (-4,4%) краях, Тульской области (-4,2%) и Красноярском крае. (-3,4%). В то же время в ряде субъектов страны наблюдался рост выдач. Например, в Башкортостане они увеличились на 6,4%, в Ростовской области — на 3,8%, в Ставропольском крае — на 3,7%, в Нижегородской области — на 3%, в Татарстане — на 2,6%. В Москве и Санкт-Петербурге число предоставленных россиянам потребкредитов за месяц сократилось на 0,5%.