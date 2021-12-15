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Финансы

Число выданных россиянам кредитов наличными сокращается третий месяц подряд

Ведомости

Российские банки в ноябре этого года выдали населению 1,36 млн кредитов наличными, что является минимальным значением с мая, следует из информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель снижается третий месяц подряд. Так, в октябре и сентябре граждане взяли 1,37 млн и 1,44 млн потребительских ссуд соответственно.

В месячном выражении количество предоставленных населению кредитов наличными сократилось на 0,5%. Однако текущее значение все равно больше, чем в ноябре 2020 г., когда банки выдали россиянам 1,29 млн ссуд.

За 11 месяцев этого года граждане взяли 15,09 млн потребкредитов — на 15,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Аналитики указали, что рост во многом обусловлен низкой базой 2020 г., когда выдачи сильно упали ввиду жестких ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса во II квартале.

Сильнее всего количество предоставленных населению кредитов наличными (среди 30 регионов-лидеров по данному виду кредитования) снизилось в месячном выражении в Тюменской области — на 6,1%. Также высокие показатели падения зафиксированы в Приморском (-6%) и Пермском (-4,4%) краях, Тульской области (-4,2%) и Красноярском крае. (-3,4%). В то же время в ряде субъектов страны наблюдался рост выдач. Например, в Башкортостане они увеличились на 6,4%, в Ростовской области — на 3,8%, в Ставропольском крае — на 3,7%, в Нижегородской области — на 3%, в Татарстане — на 2,6%. В Москве и Санкт-Петербурге число предоставленных россиянам потребкредитов за месяц сократилось на 0,5%.

Наблюдаемая динамика последовала за усилиями Банка России по сдерживанию темпов потребительского кредитования в России. Последние стали ускоряться в 2021 г. после сильного падения в 2020 г. на фоне пандемии и действующих в связи с ней ограничений. Так, на протяжении всех летних месяцев число предоставляемых населению кредитов наличными обновляло рекорд, а в августе исторического максимума достиг еще и их объем. ЦБ в связи с этим предупреждал о рисках роста закредитованности населения и увеличения доли «плохих» долгов в портфеле банков.

Так, для ограничения потребкредитования ЦБ уже дважды в этом году повысил банкам макропруденциальные надбавки по данному виду ссуд — 1 июля и 1 октября. Наконец, регулятор поднял ключевую ставку до рекордных с июля 2019 г. 7,5% годовых. Таким образом, с начала 2021 г. показатель вырос с исторически минимальных 4,25% годовых на 3,25 п. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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