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Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Ведомости

Россия в октябре 2021 г. продолжила сокращать объем вложений в американские государственные ценные бумаги, следует из данных минфина США.

В портфеле России в октябре находились долгосрочные облигации на $554 млн и краткосрочные на $3,1 млрд (месяцем ранее первый показатель оценивался в $204 млн, а второй — в $3,7 млрд). Таким образом, стоимость проданных ЦБ облигаций составила $198 млн, а портфель сократился до $3,72 млрд.

Крупнейшими держателями американских государственных ценных бумаг были Япония ($1,32 трлн) и Китай ($1,06 трлн). Третье место продолжает занимать Великобритания ($579,8 млрд), Ирландия с $324,3 млрд поднялась на четвертую строчку, сместив вниз Люксембург ($314,3 млрд). В первую десятку крупнейших иностранных кредиторов США также входят Швейцария, Каймановы острова, Бразилия, Тайвань и Франция.

Общий объем вложений нерезидентов в казначейские обязательства минфина США в октябре вырос на $99,6 млрд до $7,65 трлн. Из них бумаги на $4,2 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.

ЦБ устроил крупную распродажу американских госбумаг в апреле 2018 г. на фоне антироссийских санкций, тогда их объем упал почти вдвое, с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. К февралю прошлого года этот показатель снизился до $12,58 млрд, а к марту — до $3,85 млрд.

При этом еще в 2013 г. Россия владела госбумагами США более чем на $150 млрд, а рекорд был зафиксирован в октябре 2010-го, когда вложения России составили $176,3 млрд. Тогда страна была шестым по величине держателем гособлигаций США в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных