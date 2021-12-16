Россия сократила вложения в госдолг США

ЦБ устроил крупную распродажу американских госбумаг в апреле 2018 г. на фоне антироссийских санкций, тогда их объем упал почти вдвое, с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. К февралю прошлого года этот показатель снизился до $12,58 млрд, а к марту — до $3,85 млрд.