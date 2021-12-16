ЦБ Турции понизил ключевую ставку до 14%
Центробанк Турции 16 декабря понизил ключевую процентную ставку четвертый месяц подряд на фоне рекордного падения курса национальной валюты.
Размер ставки по семидневным операциям РЕПО (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) был снижен с 15 до 14% годовых. С сентября этот показатель упал уже на 5 п. п.
Ранее в четверг курс турецкой лиры вновь обновил исторический минимум, достигнув 15,6 лиры за один американский доллар. Турецкая валюта дешевеет с 2017 г., но наиболее заметный обвал произошел в текущем году, когда она девальвировалась уже более чем в два раза — в январе за один доллар давали порядка 7,3 лиры. Только 23 ноября лира потеряла за сутки 18% стоимости после того, как ЦБ снизил ключевую ставку с 16 до 15%.
За уменьшение ставки в качестве меры сдерживания инфляции выступает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он считает, что производители при высоких ставках вынуждены перекладывать свои расходы на покупателей и это приводит к повышению цен. Несмотря на снижение ставки, инфляция в Турции по итогам ноября превысила 21% в годовом выражении.
С июля 2019-го Эрдоган уволил трех глав Центробанка, а 2 декабря сменил министра финансов и казначейства на фоне продолжающегося ослабления нацвалюты.