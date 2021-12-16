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Финансы

ЦБ Турции понизил ключевую ставку до 14%

Ведомости

Центробанк Турции 16 декабря понизил ключевую процентную ставку четвертый месяц подряд на фоне рекордного падения курса национальной валюты.

Размер ставки по семидневным операциям РЕПО (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) был снижен с 15 до 14% годовых. С сентября этот показатель упал уже на 5 п. п.

Ранее в четверг курс турецкой лиры вновь обновил исторический минимум, достигнув 15,6 лиры за один американский доллар. Турецкая валюта дешевеет с 2017 г., но наиболее заметный обвал произошел в текущем году, когда она девальвировалась уже более чем в два раза — в январе за один доллар давали порядка 7,3 лиры. Только 23 ноября лира потеряла за сутки 18% стоимости после того, как ЦБ снизил ключевую ставку с 16 до 15%.

За уменьшение ставки в качестве меры сдерживания инфляции выступает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он считает, что производители при высоких ставках вынуждены перекладывать свои расходы на покупателей и это приводит к повышению цен. Несмотря на снижение ставки, инфляция в Турции по итогам ноября превысила 21% в годовом выражении.

С июля 2019-го Эрдоган уволил трех глав Центробанка, а 2 декабря сменил министра финансов и казначейства на фоне продолжающегося ослабления нацвалюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных