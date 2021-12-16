ЦБ Турции понизил ключевую ставку до 14%

Ранее в четверг курс турецкой лиры вновь обновил исторический минимум, достигнув 15,6 лиры за один американский доллар. Турецкая валюта дешевеет с 2017 г., но наиболее заметный обвал произошел в текущем году, когда она девальвировалась уже более чем в два раза — в январе за один доллар давали порядка 7,3 лиры. Только 23 ноября лира потеряла за сутки 18% стоимости после того, как ЦБ снизил ключевую ставку с 16 до 15%.