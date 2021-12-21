Reuters узнал о планах «Атона» выйти на IPO в 2022 году
Российская инвестиционная группа «Атон» рассматривает вопрос о первичном публичном размещении акций (IPO) в 2022 г., сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Источник, знакомый с подготовкой «Атона» к IPO, сказал агентству, что компания стремится предложить акции розничным инвесторам и может привлечь от $100 до $200 млн.
«Атон» запланировал провести листинг в течение девяти месяцев и на данный выбирает банки для заключения сделки, сообщил другой источник агентства, знакомый с планами «Атона».
«Атон» — старейшая российская независимая инвестиционная группа. Она была основана в 1991 г. Контрольный пакет группы принадлежит ее менеджменту. Президентом «Атона» является ее основатель Евгений Юрьев.
В компании открыто 94 000 клиентских счетов, под управлением находится 327 млрд руб. активов, сказано на ее сайте.