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Reuters узнал о планах «Атона» выйти на IPO в 2022 году

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Российская инвестиционная группа «Атон» рассматривает вопрос о первичном публичном размещении акций (IPO) в 2022 г., сообщает Reuters со ссылкой на источники. 

Источник, знакомый с подготовкой «Атона» к IPO, сказал агентству, что компания стремится предложить акции розничным инвесторам и может привлечь от $100 до $200 млн. 

«Атон» запланировал провести листинг в течение девяти месяцев и на данный выбирает банки для заключения сделки, сообщил другой источник агентства, знакомый с планами «Атона».

«Атон» — старейшая российская независимая инвестиционная группа. Она была основана в 1991 г. Контрольный пакет группы принадлежит ее менеджменту. Президентом «Атона» является ее основатель Евгений Юрьев.

В компании открыто 94 000 клиентских счетов, под управлением находится 327 млрд руб. активов, сказано на ее сайте. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных