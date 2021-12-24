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Финансы

Правительство упростило многодетным получение средств на погашение ипотеки

Ведомости

Многодетные семьи с января следующего года смогут подать заявление на получение государственной выплаты на погашение ипотеки через портал «Госуслуги», сообщила пресс-служба Министерства финансов. Ведомство подготовило соответствующее постановление, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мера позволит ускорить процесс получения средств, отметили в министерстве. Электронное заявление и сканы остальных необходимых документов можно будет направлять в Дом.РФ в любое время.

Пока для получения выплаты многодетным заемщикам нужно пойти с заявлением и комплектом документов в банк, выдавший ипотеку. Тот, в свою очередь, направляет запрос в Дом.РФ, который проверяет бумаги и передает деньги банку, чтобы тот произвел выплату. Максимальный срок рассмотрения заявления составляет 20 дней.

Программа поддержки многодетных семей позволяет единоразово получить до 450 000 руб. на погашение ипотечного кредита. Если сумма долга меньше, он перекрывается полностью, а остальное идет на уплату процентов. Мера не распространяется на ссуды на строительство дома и покупку коммерческой недвижимости. 

На поддержку вправе претендовать граждане России, у которых с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. появился третий или последующий ребенок. При этом нужно, чтобы кредитный договор был подписан до 1 июля 2023 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных