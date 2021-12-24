Правительство упростило многодетным получение средств на погашение ипотеки
Многодетные семьи с января следующего года смогут подать заявление на получение государственной выплаты на погашение ипотеки через портал «Госуслуги», сообщила пресс-служба Министерства финансов. Ведомство подготовило соответствующее постановление, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мера позволит ускорить процесс получения средств, отметили в министерстве. Электронное заявление и сканы остальных необходимых документов можно будет направлять в Дом.РФ в любое время.
Пока для получения выплаты многодетным заемщикам нужно пойти с заявлением и комплектом документов в банк, выдавший ипотеку. Тот, в свою очередь, направляет запрос в Дом.РФ, который проверяет бумаги и передает деньги банку, чтобы тот произвел выплату. Максимальный срок рассмотрения заявления составляет 20 дней.
Программа поддержки многодетных семей позволяет единоразово получить до 450 000 руб. на погашение ипотечного кредита. Если сумма долга меньше, он перекрывается полностью, а остальное идет на уплату процентов. Мера не распространяется на ссуды на строительство дома и покупку коммерческой недвижимости.
На поддержку вправе претендовать граждане России, у которых с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. появился третий или последующий ребенок. При этом нужно, чтобы кредитный договор был подписан до 1 июля 2023 г.