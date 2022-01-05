Выдача потребкредитов выросла на 15,1% в 2021 году
Выдача потребительских кредитов в России за 11 месяцев 2021 г. выросла на 15,1% в годовом выражении, но снизилась на 14,3% по сравнению с 2019 г., сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
По данным бюро, за 11 месяцев прошлого года было выдано 15,09 млн потребкредитов. «Данный рост во многом связан с последствиями "карантинных" мероприятий во 2-м квартале прошлого года, когда выдача потребкредитов упала наиболее сильно», — отметили в НБКИ.
Больше всего потребительских кредитов за этот период было выдано в Москве – 818 800, Московской области – 707 800, Краснодарском крае – 581 400, Башкортостане – 522 300, Татарстане – 514 000, Санкт-Петербурге – 502 900. Выдача потребительских кредитов больше всего выросла в Санкт-Петербурге – на 28,5%, Москве – 27,9%, Московской области – 24,5%, Татарстане – на 22%, Ленинградской области – на 19,3%.
Ранее Центробанк опубликовал предварительные параметры прямых ограничений на выдачу потребительских кредитов, которые могут вступить в силу с июля 2022 г. Предполагается, что долю потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% могут ограничить для банков в 25% от всех необеспеченных кредитов, для микрофинансовых организаций (МФО) — в 35%. Право вводить прямые лимиты для банков и МФО на выдачу кредитов у Центробанка появилось после того, как в ноябре Госдума приняла соответствующий закон.
В конце декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается ограничить срок займа по необеспеченным потребительским кредитам пятью годами. По мнению авторов документа, такая мера позволит ограничить риски чрезмерной закредитованности населения и снизить долговую нагрузку.