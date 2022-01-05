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Финансы

Выдача потребкредитов выросла на 15,1% в 2021 году

Ведомости

Выдача потребительских кредитов в России за 11 месяцев 2021 г. выросла на 15,1% в годовом выражении, но снизилась на 14,3% по сравнению с 2019 г., сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, за 11 месяцев прошлого года было выдано 15,09 млн потребкредитов. «Данный рост во многом связан с последствиями "карантинных" мероприятий во 2-м квартале прошлого года, когда выдача потребкредитов упала наиболее сильно», — отметили в НБКИ.

Больше всего потребительских кредитов за этот период было выдано в Москве – 818 800, Московской области – 707 800, Краснодарском крае – 581 400, Башкортостане – 522 300, Татарстане – 514 000, Санкт-Петербурге – 502 900. Выдача потребительских кредитов больше всего выросла в Санкт-Петербурге – на 28,5%, Москве – 27,9%, Московской области – 24,5%, Татарстане – на 22%, Ленинградской области – на 19,3%.

Ранее Центробанк опубликовал предварительные параметры прямых ограничений на выдачу потребительских кредитов, которые могут вступить в силу с июля 2022 г. Предполагается, что долю потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% могут ограничить для банков в 25% от всех необеспеченных кредитов, для микрофинансовых организаций (МФО) — в 35%. Право вводить прямые лимиты для банков и МФО на выдачу кредитов у Центробанка появилось после того, как в ноябре Госдума приняла соответствующий закон. 

В конце декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается ограничить срок займа по необеспеченным потребительским кредитам пятью годами. По мнению авторов документа, такая мера позволит ограничить риски чрезмерной закредитованности населения и снизить долговую нагрузку.

Ранее по теме: В Госдуму внесли законопроект об ограничении сроков потребкредитования

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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