В Госдуму внесли законопроект об ограничении сроков потребкредитования
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается ограничить срок займа по необеспеченным потребительским кредитам пятью годами. Соответствующий документ размещен в электронной базе законодательного обеспечения деятельности парламента.
В пояснительной записке к документу говорится, что ограничение срока потребительского кредитования должно быть принято «в целях ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки». «Договор потребительского кредита (займа) без обеспечения не может быть заключен на срок, превышающий 5 лет», — отмечается в тексте документа.
На прошлой неделе Центробанк опубликовал предварительные параметры прямых ограничений на выдачу потребительских кредитов, которые могут вступить в силу с июля 2022 г. Предполагается, что долю потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% (те, что ежемесячно отдают на платежи по ссудам более 80% дохода) могут ограничить для банков в 25% от всех необеспеченных кредитов, для микрофинансовых организаций (МФО) — в 35%. Право вводить прямые лимиты для банков и МФО на выдачу кредитов у Центробанка появилось после того, как в ноябре Госдума приняла соответствующий закон. Он вступит в силу 1 января 2022 г.
Ранее сегодня глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что треть банковских заемщиков тратит 80% своих доходов на погашение долгов.
«Особенно, конечно, беспокоит, когда растет закредитованность людей с уже большим объемом кредитов. У нас сейчас практически треть, 31% тех людей, которые взяли кредиты у банков, у них на обслуживание долга уходит уже больше 80% их дохода – это большая цифра. И, конечно, для этого нужно предпринимать меры», — сказала глава Банка России.
Для ограничения потребкредитования ЦБ уже дважды в этом году повысил банкам макропруденциальные надбавки по данному виду ссуд — 1 июля и 1 октября. Наконец, регулятор поднял ключевую ставку до рекордных с июля 2019 г. 7,5% годовых.
11 ноября Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило, что в России установлен досрочный рекорд по выдаче кредитов наличными. В январе — октябре этого года банки предоставили населению 15,8 млн кредитов наличными — на 36% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В 2020 г. граждане оформили 4,5 млн подобных ссуд.