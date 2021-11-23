Госдума приняла во втором чтении законопроект о прямых ограничениях кредитования

Обеспокоенность ЦБ

Банк России настораживают двузначныетемпы роста необеспеченного потребкредитования. В сентябре годовые темпы прироста портфеля достигли 19,2% (портфель прирос на 553 млрд руб.). В сентябре 2020 г. рынок рос на 8,9%. Но в октябре этого года, по предварительным данным ЦБ, потребкеридтование существенно замедлилось – до 1,4 с 1,7%. Регулятор это связывает с удорожанием кредитов на фоне роста ключевой ставки, а также повышением надбавок к коэффициентам риска (в июле и октябре), которые увеличивают нагрузку на капитал. При этом последняя мера, признавал ЦБ, имеет ограниченное влияние на банки с большим запасом капитала. В итоге, в сентябре этого года, президент Владимир Путин правительству, Федеральному собранию и ЦБ принять законопроект о количественных ограничениях до 1 декабря.