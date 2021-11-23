Госдума приняла во втором чтении законопроект о прямых ограничениях кредитования

Госдума приняла во втором чтении законопроект о прямых ограничениях кредитованияИз поправок исключили возможность вводить ограничения для системно значимых банков
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который дает Банку России право вводить прямые количественные ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов.
Из версии законопроекта ко второму прочтению законодатели убрали возможность вводить отдельные ограничения для системно значимых банков (их 13). «Прямые количественные изменения» переименованы в «макропруденциальные лимиты» (МПЛ).
Банк России также сможет устанавливать разные значения лимитов в зависимости от типа банковской лицензии (базовая или универсальная), а для микрофинансовых организаций, наоборот, убрали разделение на виды (микрофинансовые компании и микрокредитные компании), следует из текста законопроекта. Лимиты будут определяться с учетом «числовых значений характеристик кредитов (займов)».
Из новой версии исключили требование информировать заемщиков в офисах и на официальном сайте кредитной организации о введенных ЦБ прямых количественных ограничениях.
Механизм макропруденциальных лимитов позволит совету директоров ЦБ устанавливать максимально допустимую долю отдельных видов кредитов для банков или МФО, а также срок действия таких ограничений. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2022 г.
Обеспокоенность ЦБ
Банк России настораживают двузначныетемпы роста необеспеченного потребкредитования. В сентябре годовые темпы прироста портфеля достигли 19,2% (портфель прирос на 553 млрд руб.). В сентябре 2020 г. рынок рос на 8,9%. Но в октябре этого года, по предварительным данным ЦБ, потребкеридтование существенно замедлилось – до 1,4 с 1,7%. Регулятор это связывает с удорожанием кредитов на фоне роста ключевой ставки, а также повышением надбавок к коэффициентам риска (в июле и октябре), которые увеличивают нагрузку на капитал. При этом последняя мера, признавал ЦБ, имеет ограниченное влияние на банки с большим запасом капитала. В итоге, в сентябре этого года, президент Владимир Путин правительству, Федеральному собранию и ЦБ принять законопроект о количественных ограничениях до 1 декабря.
Как будут ограничивать выдачи
Банк России подготовил проект нормативного акта, описывающий порядок установления лимитов и критерии, которыми он будет руководствоваться при принятии решения о введении ограничений.
Лимиты будут устанавливаться с учетом одной или нескольких характеристик: показателя долговой нагрузки (ПДН), срок кредита, категории и суммы кредита (займа).
ЦБ при введении лимитов будет основываться на нескольких факторах, которые приводят к росту ПДН:
высокий рост в течение двух кварталов подряд потребительских кредитов или займов заемщикам с определенным показателем ПДН (конкретные значения ЦБ не приводит);
потребительские кредиты за 12 месяцев растут быстрее доходов населения за аналогичный период, а задолженность по кредитам за 12 месяцев – быстрее количества заемщиков за это же время;
за последние 12 месяцев рост доли потребкредитовя с просрочкой более 90 дней превышает определенное ЦБ значение (в %) среднеарифметического размера задолженности по потребкредитам за аналогичный период;
в течение двух кварталов подряд наблюдается увеличение доли потребкредитов со сроком возврата свыше 5 лет;
объем выданных МФО микрозаймов, где показатель ПДН превышает определенный ЦБ уровень (в %) в течение двух кварталов подряд, превышает определенный процент от общего объема выданных МФО кредитов.
Решения совета директоров ЦБ о введении или сокращении ранее установленных лимитов будут вступать в силу не ранее одного месяца с момента опубликования сообщения на сайте ЦБ, следует из текста проекта нормакта ЦБ. При этом решение об отмене или смягчении лимитов будет вступать в силу в срок, обозначенный в релизе.
Если банк или МФО превысит макропруденциальный лимит, ЦБ вправе уменьшить для них значение МПЛ, установить повышенные значения надбавок к коэффициентам риска или применить другие меры реагирования, определенные законом «о Центральном банке».
Банк России в разъяснениях отмечает, что будет рассматривать вопрос об установлении лимитов одновременно и по банкам, и по МФО, так как рост долговой нагрузки в этих сегментах является фактором системного риска. Значения МПЛ для банков и МФО при этом могут различаться, так как различаются их бизнес-модели, клиентские сегменты и предлагаемые продукты: банки кредитуют по более низким ставкам на более длительные сроки и бОльшие суммы. В МФО обращаются за займом, как правило, менее обеспеченные граждане, часто не имеющие доступа к банковскому кредитованию, и привлекают займы на меньший срок.
Совет директоров ЦБ будет принимать компромиссное решение при установлении размеров макропруденциального лимита, следует из пояснений ЦБ: будут учитываться доступность кредитования для граждан и недопущение ухода заемщиков к «черным кредиторам». Для этого Банк России будет рассчитывать объем кредитов и количество заемщиков, которые могут потенциально потерять доступ к кредитованию из-за установления лимитов.
Другим фактором станет ограничение регуляторного арбитража между банками и МФО, чтобы не допустить возможный переток заемщиков между сегментами кредитования. Рост займов МФО, существенно опережающий их трендовую динамику, а также динамику потребительского кредитования банков, будет свидетельствовать о необходимости сближения требований к банкам и МФО.
ЦБ может использовать инструмент прямых ограничений на выдачу потребительских кредитов во второй половине 2022 г., но при усилении рисков в этом сегменте, говорила на прошлой неделе директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.