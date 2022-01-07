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Финансы

Saxo Bank: доллар не уступит евро статус ведущей мировой валюты из-за статичности ЕЦБ

Ведомости

Евро не сможет отвоевать у американского доллара позиции главной валюты для мировых расчетов. Таким прогнозом поделился в беседе с «РИА Новости» директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

«Нет никаких шансов, что европейская валюта выйдет в лидеры, и причина этого в нескольких вещах, но, прежде всего, самая важная из них заключается в том, что ЕЦБ является самым статичным центральным банком в мире», — сказал он.

Европейский регулятор сохраняет базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне с марта 2016 г. В декабре президент ЕЦБ Кристин Лагард назвала повышение ставки в 2022 г. маловероятным. В ноябре, как сообщал Евростат, годовая инфляция в еврозоне достигла максимального уровня за 25 лет, за которые имеются данные, и составила 4,9%.

Кроме того, считает Якобсен, европейская экономика должна расти опережающими темпами по сравнению с остальным миром или показывать профицит счета текущих операций. При этом профицит сокращается из-за сложной ситуации в сфере услуг, в том числе в Германии — крупнейшей экономике еврозоны.

По данным системы межбанковских переводов SWIFT, доллар в ноябре сохранил позиции лидирующей валюты в международных расчетах — его доля составила 39,16%, увеличившись за год на 1,53%. Евро с 37,66% занимал вторую строчку (+0,22% за год). В пятерку лидеров также входят британский фунт (6,72%), японская иена (2,58%) и китайский юань (2,14%). Доля российского рубля в мировых расчетах составляет 0,18%, он входит в первую двадцатку рейтинга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных