Saxo Bank: доллар не уступит евро статус ведущей мировой валюты из-за статичности ЕЦБ
Евро не сможет отвоевать у американского доллара позиции главной валюты для мировых расчетов. Таким прогнозом поделился в беседе с «РИА Новости» директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.
«Нет никаких шансов, что европейская валюта выйдет в лидеры, и причина этого в нескольких вещах, но, прежде всего, самая важная из них заключается в том, что ЕЦБ является самым статичным центральным банком в мире», — сказал он.
Европейский регулятор сохраняет базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне с марта 2016 г. В декабре президент ЕЦБ Кристин Лагард назвала повышение ставки в 2022 г. маловероятным. В ноябре, как сообщал Евростат, годовая инфляция в еврозоне достигла максимального уровня за 25 лет, за которые имеются данные, и составила 4,9%.
Кроме того, считает Якобсен, европейская экономика должна расти опережающими темпами по сравнению с остальным миром или показывать профицит счета текущих операций. При этом профицит сокращается из-за сложной ситуации в сфере услуг, в том числе в Германии — крупнейшей экономике еврозоны.
По данным системы межбанковских переводов SWIFT, доллар в ноябре сохранил позиции лидирующей валюты в международных расчетах — его доля составила 39,16%, увеличившись за год на 1,53%. Евро с 37,66% занимал вторую строчку (+0,22% за год). В пятерку лидеров также входят британский фунт (6,72%), японская иена (2,58%) и китайский юань (2,14%). Доля российского рубля в мировых расчетах составляет 0,18%, он входит в первую двадцатку рейтинга.