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Индекс S&P 500 показал худшую динамику начала года за пять лет

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Фондовый индекс S&P 500, который включает акции крупнейших американских компаний, показал худшую динамику начала года за последние пять лет, сообщает Bloomberg.

После рекордного закрытия в понедельник, 3 января, индекс упал за первую неделю торгов в новом году на 1,9%, что стало худшим результатом с 2016 г. Технологический индекс NASDAQ 100 продемонстрировал еще более резкое падение, снизившись за неделю более чем на 4%.

Как отмечает Bloomberg, на распродажу повлиял распространенный в среду, 5 января, протокол декабрьского заседания руководящего комитета ФРС по открытому рынку. В нем отмечается, что повышение ставки в более ранние сроки и более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, может быть оправданным. Некоторые из руководителей ФРС также обратили внимание на то, что вскоре после увеличения ставки регулятору, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе. На этом фоне наблюдалось резкое снижение котировок технологических компаний, чувствительных к повышению ставок, таких как Tesla, Nvidia и Alphabet.

По данным агентства, в настоящее время индексные свопы ставок овернайт оценивают вероятность повышения ставки уже в январе примерно в 88%. В декабре ФРС объявила, что повысит ключевую ставку трижды в 2022 г., хотя еще в сентябре планировала сделать это только один раз. ФРС также сообщила о решении сократить выкуп облигаций до $30 млрд в месяц, чтобы завершить программу сворачивания стимулов в марте, а не в июне, как планировалось ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных