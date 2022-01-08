Индекс S&P 500 показал худшую динамику начала года за пять лет

Как отмечает Bloomberg, на распродажу повлиял распространенный в среду, 5 января, протокол декабрьского заседания руководящего комитета ФРС по открытому рынку. В нем отмечается, что повышение ставки в более ранние сроки и более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, может быть оправданным. Некоторые из руководителей ФРС также обратили внимание на то, что вскоре после увеличения ставки регулятору, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе. На этом фоне наблюдалось резкое снижение котировок технологических компаний, чувствительных к повышению ставок, таких как Tesla, Nvidia и Alphabet.