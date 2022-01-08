Индекс S&P 500 показал худшую динамику начала года за пять лет
Фондовый индекс S&P 500, который включает акции крупнейших американских компаний, показал худшую динамику начала года за последние пять лет, сообщает Bloomberg.
После рекордного закрытия в понедельник, 3 января, индекс упал за первую неделю торгов в новом году на 1,9%, что стало худшим результатом с 2016 г. Технологический индекс NASDAQ 100 продемонстрировал еще более резкое падение, снизившись за неделю более чем на 4%.
Как отмечает Bloomberg, на распродажу повлиял распространенный в среду, 5 января, протокол декабрьского заседания руководящего комитета ФРС по открытому рынку. В нем отмечается, что повышение ставки в более ранние сроки и более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, может быть оправданным. Некоторые из руководителей ФРС также обратили внимание на то, что вскоре после увеличения ставки регулятору, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе. На этом фоне наблюдалось резкое снижение котировок технологических компаний, чувствительных к повышению ставок, таких как Tesla, Nvidia и Alphabet.
По данным агентства, в настоящее время индексные свопы ставок овернайт оценивают вероятность повышения ставки уже в январе примерно в 88%. В декабре ФРС объявила, что повысит ключевую ставку трижды в 2022 г., хотя еще в сентябре планировала сделать это только один раз. ФРС также сообщила о решении сократить выкуп облигаций до $30 млрд в месяц, чтобы завершить программу сворачивания стимулов в марте, а не в июне, как планировалось ранее.