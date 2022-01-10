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Финансы

ЦБ оценил сокращение доли доллара в международных резервах России

Ведомости

Доля американского доллара в международных резервах России к 30 июня 2021 г. упала до 16,4% по сравнению с 22,2% в аналогичный период 2020 г., следует из «Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте».

Регулятор публикует информацию о своей деятельности по управлению активами с отсрочкой минимум в шесть месяцев. Это делается из-за высокой чувствительности цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников.

В целом за год, ко второму полугодию 2021 г., объем активов ЦБ в иностранных валютах и золоте вырос на $24,3 млрд — до $585,3 млрд. «Основными факторами увеличения стоимости активов стали: изменение курсов иностранных валют к доллару США, увеличение объемов открытых сделок прямого репо Банка России с иностранными контрагентами на отчетную дату, а также процентный доход и переоценка ценных бумаг», — пояснил регулятор.

Как и годом ранее, наибольшую долю в международных резервах России к 30 июня занимал евро. За год показатель вырос с 29,5 до 32,3%. Доля золота, наоборот, сократилась: с 22,9 до 21,7%.

Доля юаня увеличилась на 0,9 п. п. до 13,1%, а фунта стерлинга — с 5,9 до 6,5%. На остальные валюты, куда относятся иены, канадские, австралийские и сингапурские доллары, пришлась десятая часть резервов.

В начале июня прошлого года Минфин России объявил о полном исключении доллара США из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). На замену пришли китайский юань и евро как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России, а также золото как актив, защищающий вложения ФНБ от инфляционных рисков. Данное решение Минфин обосновал намерением обеспечить сохранность средств ФНБ «в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет», а также дедолларизацией экономики России.

При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина исключила полный отказ от доллара в международных резервах. В то же время она напомнила, что политику дедолларизации российской экономики регулятор проводит уже давно. 

Ранее по теме: Набиуллина исключила отказ от доллара в международных резервах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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