ЦБ оценил сокращение доли доллара в международных резервах России

В целом за год, ко второму полугодию 2021 г., объем активов ЦБ в иностранных валютах и золоте вырос на $24,3 млрд — до $585,3 млрд. «Основными факторами увеличения стоимости активов стали: изменение курсов иностранных валют к доллару США, увеличение объемов открытых сделок прямого репо Банка России с иностранными контрагентами на отчетную дату, а также процентный доход и переоценка ценных бумаг», — пояснил регулятор.