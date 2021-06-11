Набиуллина исключила отказ от доллара в международных резервах

При этом Набиуллина напомнила, что политику дедолларизации российской экономики ЦБ проводит уже давно. «Наша денежно-кредитная политика, которая направлена на удержание устойчиво низкой инфляции, поддерживает дедолларизацию российской экономики, потому что часто до этого люди уходили в иностранную валюту в силу опасения обесценения своих сбережений, доходов, выраженных в российских рублях. Поэтому сам по себе режим инфляционного таргетирования и низкой инфляции должны и делают более привлекательной российскую валюту», — пояснила глава ЦБ.