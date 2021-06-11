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Набиуллина исключила отказ от доллара в международных резервах

Ведомости

Банк России не собирается полностью отказываться от доллара в своих международных резервах, заявила в ходе пресс-конференции председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы не намерены полностью отказываться от доллара, но тем не менее валютная структура резервов отражает разного рода риски, в том числе неэкономического характера», — сказала она. 

При этом Набиуллина напомнила, что политику дедолларизации российской экономики ЦБ проводит уже давно. «Наша денежно-кредитная политика, которая направлена на удержание устойчиво низкой инфляции, поддерживает дедолларизацию российской экономики, потому что часто до этого люди уходили в иностранную валюту в силу опасения обесценения своих сбережений, доходов, выраженных в российских рублях. Поэтому сам по себе режим инфляционного таргетирования и низкой инфляции должны и делают более привлекательной российскую валюту», — пояснила глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что регулятор «учитывает изменения» в структуре Фонда национального состояния (ФНБ). Однако, по ее словам, на него приходится только пятая часть от всех золотовалютных резервов России. 

3 июня Минфин сообщил, что с 20 мая этого года доллар исключен из структуры ФНБ: его доля сокращена с 35 до 0%. Заменой ему стали китайский юань и евро «как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России», а также золото как актив, защищающий вложения ФНБ от инфляционных рисков. Данное решение Минфин обосновал намерением обеспечить сохранность средств ФНБ «в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет», а также решений, направленных на «дедолларизацию» экономики России.

Вчера Минфин сообщил, что за месяц объем ФНБ вырос на 112,6 млрд руб. — до 13,938 трлн руб. При этом объем средств в долларах сократился с $39,8 млрд до $34,8 млрд. 

Объем международных резервов России на 1 июня составил $605,2 млрд после $590,5 месяцем ранее. К началу лета показатель превысил $600 млрд впервые с августа прошлого года.

Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Ранее по теме: Объем ФНБ России вырос на 112,6 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных