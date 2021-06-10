Объем ФНБ России вырос на 112,6 млрд рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России на 1 июня составил 13,938 трлн руб. против 13,825 трлн руб. месяцем ранее, говорится в сообщении Министерства финансов.
Текущий объем средств эквивалентен $189,4 млрд. В целом он составляет 12,1% ВВП России, прогнозируемого на 2021 г.
Объем ликвидных активов фонда — средств, расположенных на банковских счетах в ЦБ — составил 8,615 трлн руб., или $117,1 млрд — 7,5% от ВВП. Таким образом, по сравнению с маем показатель сократился почти на 45 млрд руб.
Согласно материалам Минфина, ведомство уже начало выводить доллар из состава ФНБ, о чем объявило ранее. Так, на 1 июня там оставалось $34,8 млрд против $39,8 млрд месяцем ранее.
«В мае 2021 г. в целях приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре средств фонда в разрешенной иностранной валюте и золоте средства ФНБ в сумме 4 001,0 млн. долл. США и 858,2 млн. фунтов стерлингов конвертированы в 33 316,0 млн. китайских юаней, 1 000,2 млн. долл. США и 214,6 млн. фунтов стерлингов — в 1 067,1 млн. евро», — сообщил Минфин.
Так, на 1 июня на отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ было размещено 143,9 млрд китайских юаней против 110,6 млрд месяцем ранее. Объем евро составил 35,7 млрд против 34,7 млрд, а фунтов стерлингов — 7,5 млрд против 8,6 млрд месяцем ранее.
3 июня Минфин сообщил, что с 20 мая этого года доллар исключен из структуры ФНБ: его доля сокращена с 35 до 0%. Заменой ему стали китайский юань и евро «как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России», а также золото как актив, защищающий вложения ФНБ от инфляционных рисков. Данное решение Минфин обосновал намерением обеспечить сохранность средств ФНБ «в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет», а также решений, направленных на «дедолларизацию» экономики России.